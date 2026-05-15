Noch 90 Minuten, dann ist diese wechselhafte FCK-Saison vorbei. Beim 1. FC Magdeburg fehlen einige Stammspieler. Gelingt den Lauterern ein versöhnliches Ende?

Wenn am späten Sonntagnachmittag die letzte Zweitliga-Partie 2025/26 des 1. FC Kaiserslautern beim 1. FC Magdeburg abgepfiffen worden ist, steht nicht zu befürchten, dass es Torsten Lieberknecht seinem Kollegen Richie Wellens gleichtut. Der Trainer des englischen Drittligisten Leyton Orient hatte in einer gleichermaßen denkwürdigen wie amüsanten Wutrede mit den Leistungen seiner Spieler in der zurückliegenden Saison abgerechnet. „Applaudiert den Fans, sie haben die ganze Saison über Geld bezahlt, um uns zu Hause und auswärts zu sehen – sie verdienen es, beklatscht zu werden. Aber feiert dann nicht mit euren Familien. Verlasst den Platz. Es war eine peinliche Saison. Ich habe ein Jahr meiner Trainerkarriere verschwendet“, schimpfte Wellens. Seine Profis hätten „Woche für Woche nur Mist serviert“.

An dieser Stelle finden Sie unseren aktuellen Podcast via Podigee. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Erreicht der FCK noch sein Saisonziel?

FCK-Coach Lieberknecht wird mit den Seinen in der Saisonanalyse sicher nicht so hart ins Gericht gehen. Obwohl es in dem 52-Jährigen bei mehreren unerklärlichen Totalausfällen seines Teams in den vergangenen Monaten ähnlich wie in Trainerkollege Wellens gebrodelt haben dürfte. Vor allem die zweite Halbserie mit aktuell Rang zehn in der Rückrundentabelle ließ – zurückhaltend formuliert – viel zu wünschen übrig. Dennoch werden die Roten Teufel wahrscheinlich auf Platz sieben über die Ziellinie gehen. Auch Rang sechs wäre bei einem Patzer der Hertha in Bielefeld und einem gleichzeitigen eigenen Sieg in Magdeburg noch möglich. Das liegt in dem Korridor, den die Vereinsführung vor dieser Spielzeit anhand der Vorjahresplatzierung sieben als konkretes Ziel ausgegeben hat – selbst wenn sie auf dem Betzenberg hinter vorgehaltener Hand natürlich von größeren Taten geträumt haben.

»Wir haben die Saison nicht abgehakt«, sagt FCK-Trainer Torsten Lieberknecht. Foto: Ralf Moray

Beim 1. FC Magdeburg steht am Sonntag noch einmal ein finaler Charaktertest für diese wankelmütige Lauterer Mannschaft an. Denn um ganz sicher zu gehen, nicht durch unglückliche Umstände auf den anderen Plätzen doch noch auf den Relegationsrang abzurutschen, braucht der Tabellenzwölfte FCM im letzten Heimspiel mindestens einen Punkt. Und wird dementsprechend sicher nicht im lockeren Freundschaftsspielmodus auftreten.

„Magdeburg ist noch einmal eine Herausforderung, der wir uns am letzten Spieltag stellen und auswärts etwas mitnehmen wollen. Sie brauchen noch einen Punkt, aber das ist keine Mannschaft, die auf einen Punkt spielt“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz am Freitag. Die offensivstarken Magdeburger haben, obwohl über weite Strecken der Saison in den Abstiegskampf verwickelt, bisher ein Tor mehr als der FCK erzielt (52). Und Baris Atik, der Frankenthaler in Reihen des FCM, gilt ohnehin als Typ, der nur zu gerne gegen seinen Ex-Klub aus der pfälzischen Heimat trifft.

Bassette wegen Fußblessur fraglich

Der FCK hat auf den letzten Metern der Saison einige Ausfälle zu beklagen. Neben dem Langzeitverletzten Ivan Prtajin werden Mika Haas (Rückenprobleme), Luca Sirch (Gelbsperre), Semih Sahin (Bauchmuskelzerrung) und möglicherweise auch Norman Bassette (Fußblessur) am Sonntag fehlen. Dafür stehen nach ihren Sperren Fabian Kunze und Paul Joly wieder im Kader.

„Wir haben die Saison nicht abgehakt, auch nicht mit dem wichtigen Sieg gegen Bielefeld“, bekundete Lieberknecht: „Wir können in der Tabelle noch einen Platz gutmachen, auch wenn wir es nicht in der eigenen Hand haben. Wenn wir unserer Pflicht nachkommen, wenn wir dem Spiel mit der höchstmöglichen Seriosität begegnen.“

Am Montag kommt dann noch einmal die komplette Mannschaft inklusive der aktuell Verletzten zu einer kleinen Verabschiedung zusammen, dann geht es in den Urlaub – und für Spieler wie Daniel Hanslik, Kenny Redondo oder Sirch auch zu anderen Vereinen. „Wir wollen das sauber machen, damit jeder weiß, wie die Pause zu gestalten ist“, sagte Lieberknecht. Das letzte Treffen dürfte versöhnlich über die Bühne – und bestimmt ohne eine Wutrede des Trainers im Stil von Richie Wellens.