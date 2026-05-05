1. FC Kaiserslautern RHEINPFALZ Plus Artikel Kuriose Rote Karte: Bielefelds Trainer Kniat auf dem Betzenberg gesperrt

Ein Trainer sieht Rot: Schiedsrichter Tobias Stieler sanktionierte am Samstag Bielefelds Coach Mitch Kniat.
Ein Trainer sieht Rot: Schiedsrichter Tobias Stieler sanktionierte am Samstag Bielefelds Coach Mitch Kniat.

Arminia Bielefeld braucht im Abstiegskampf noch jeden Punkt – muss aber am Freitag im Fritz-Walter-Stadion auf den Trainer verzichten. Beim FCK fehlen wiederum zwei Spieler.

Es droht ein Krimi bis zur letzten Minute: Zwei Spieltage vor dem Ende steht Arminia Bielefeld als Tabellen-13. nur mickrige zwei Punkte über der Abstiegszone – und braucht dementsprechend auch am Freitag (18.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) beim kriselnden 1. FC Kaiserslautern dringend Zählbares. Allerdings werden die Ostwestfalen im Fritz-Walter-Stadion auf ihren Trainer an der Seitenlinie verzichten müssen: Mitch Kniat sah nach dem 1:1 gegen den VfL Bochum eine kuriose Rote Karte und ist deshalb beim FCK gesperrt.

Was war passiert? Kniat hatte sich nach dem Abpfiff über eine Entscheidung von Schiedsrichter Tobias Stieler aufgeregt, dieser zückte sofort Rot. Was der Bielefelder Trainer nur bedingt nachvollziehen konnte. „Ich bin zu ihm hingegangen und meine Worte waren wortwörtlich: ,Ich finde es geisteskrank, dass die letzte Aktion abgepfiffen wird'“, berichtete Kniat bei „Sky“. Stieler wertete dies offenbar als Beleidigung, jetzt muss der Arminia-Coach das vorletzte Saisonspiel in Kaiserslautern von der Tribüne aus verfolgen. „Das trifft mich brutal hart“, sagte Kniat und zeigte sich reumütig: „Ich darf es nicht sagen, definitiv nicht. Es ist mein Fehler, es tut mir brutal leid.“

Der Arminia-Trainer ist aber nicht der Einzige, der am Freitag wegen einer Sperre nicht dabei sein wird. Beim FCK holten sich im Spiel bei Dynamo Dresden (0:1) am Samstag sowohl Mittelfeldabräumer Fabian Kunze als auch Rechtsverteidiger Paul Joly Gelbe Karten ab, die eine kurze Auszeit zur Folge haben. Kunze stellte dabei mit seiner bereits 15. Verwarnung in dieser Saison einen neuen Vereinsrekord auf. Das verschärft die Personalsorgen bei den Lauterern, zumal Trainer Torsten Lieberknecht in Dresden noch keine Prognose abgeben konnte, ob Naatan Skyttä (grippaler Infekt) und Mika Haas (hartnäckige Rückenprobleme) am Freitag wieder zur Verfügung stehen werden.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
1. FC Kaiserslautern Arminia Bielefeld VfL Bochum Alle Themen
Der Newsletter wird jeden Freitag verschickt.

Noch mehr FCK gibt es hier:

Pokalsieger, Absteiger, Wiederaufsteiger, Meister: Der 1. FC Kaiserslautern ist wie kaum ein zweiter deutscher Fußballverein in der Region verankert. Unsere Redaktion ist dicht dran am FCK und bietet exklusive Einblicke in den legendärsten Club aus der Pfalz. Alle wichtigen Infos, Hintergründe und Neuigkeiten gibts für Fans auch in unserem Newsletter und dem Podcast Lautre!

Jetzt Podcast hören Zum Newsletter anmelden
Jetzt Podcast hören Zum Newsletter anmelden

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x