Lang lang ist’s her, als der FCK einmal eine Saison in der Champions League mitspielen durfte. Doch Paris St.-Germain stellte erst am Mittwoch eine Lauterer Bestmarke ein.

Von der Champions League ist der 1. FC Kaiserslautern als Zweitligist aktuell bekanntlich sportlich ein gutes Stück entfernt. Auf den ersten Blick hatte das Achtelfinale in der Königsklasse zwischen Paris St.-Germain und dem FC Chelsea (5:2) mit dem FCK denn auch gar nichts zu tun. Doch wie der „Kicker“ berichtet, stellte Titelverteidiger PSG am Mittwochabend einen Lauterer Uralt-Rekord in der Königsklasse ein.

Durch den Doppelpack des Georgiers Khvicha Kvaratskhelia kommen die Pariser nun auf neun Tore von eingewechselten Spielern in dieser Champions-League-Saison. So viele „Joker“-Treffer hat bisher erst ein Klub aufzuweisen gehabt: Der 1. FC Kaiserslautern in der Saison 1998/1999, als die Roten Teufel unter Trainer Otto Rehhagel durch Jürgen Rische (4 Tore), Uwe Rösler (3), Marco Reich und Thomas Riedl (je 1) auch neun Tore von Einwechselspielern bejubelten.

Doppelpack als Joker: Der Pariser Khvicha Kvaratskhelia. Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir

Allerdings ist davon auszugehen, dass Paris den FCK in diesem Ranking noch in dieser Saison auch überholen wird. Obwohl es bis zur 74. Minute noch 2:2 stand, schuf sich die Mannschaft von Luis Enrique am Ende mit einem 5:2-Erfolg beste Chancen aufs Weiterkommen. Generell zählt PSG neben dem FC Bayern, Real Madrid und dem FC Arsenal ohnehin zu den großen Favoriten auf den Henkelpott in der Königsklasse.

In seiner einzigen Saison in der Champions League nach dem sensationellen Gewinn der Deutschen Meisterschaft als Aufsteiger 1998 hatte sich der FCK in einer Vorrundengruppe mit Benfica Lissabon, dem PSV Eindhoven und HJK Helsinki mit 13 Punkten als Erster für die K.o.-Phase qualifiziert, die damals sofort mit dem Viertelfinale begann.

Im deutschen Duell mit dem FC Bayern hatten die Lauterer damals aber keine Chance und verloren Hin- und Rückspiel (0:2, 0:4). Ihr bis dato letztes Spiel auf internationaler Bühne bestritten die Pfälzer im UEFA-Cup (heute Europa League) der Saison 2003/2004, als gegen den tschechischen Klub FK Teplice schon in der ersten Runde Endstation war (1:2/0:1).