Beim FCK sind die Ergebnisse schlecht, im Umfeld wird es unruhig. Jetzt sind zwei Attribute gefragt, die innerhalb des Klubs in der Vergangenheit oft fehlten.

Thomas Hengen stand am Samstagnachmittag in der im Umbau befindlichen Arena der SV Elversberg auf dem Rasen, ein Stück hinter den Profis des 1. FC Kaiserslautern und beobachtete, wie eben die von den eigenen Fans mit Pfiffen und Buhrufen für die 0:1-Niederlage abgestraft wurden. Die Basis zeigte ihre Unzufriedenheit, weil der FCK nicht nur im benachbarten Saarland bei einem im Selbstverständnis der FCK-Seele kleinen Klub verloren hatte, sondern letztmals Ende August ein Fußballspiel gewann.

Das Team befindet sich hinsichtlich der Resultate in einem Strudel und rutscht deshalb tabellarisch in einen Bereich, der die Nervosität im Umfeld steigert. Nach der nervlich aufreibenden Vorsaison ist die Sorge vieler Fans begründet, die nicht erneut darum bangen wollen, dass die Roten Teufel ihre Zweitliga-Zugehörigkeit verlieren.

Jetzt ist mehr als Symbolik gefragt

Hengen, der unumstrittene Chef im FCK-Kosmos, dokumentierte am Samstag Zusammenhalt, als er sich in den Kreis einreihte, in dem Trainer Markus Anfang nach der Niederlage noch auf dem Feld eindringliche Worte an seine Spieler richtete. Wir sind eins – diese Botschaft strahlte der Geschäftsführer aus. Eben diese Botschaft müssen Hengen und der gesamte Klub dauerhaft mit Leben füllen, über reine Symbolik hinaus.

Der FCK befindet sich in einer spannenden Phase, in der sich erweisen wird, ob die Verantwortlichen des Klubs zwei Punkte erfüllen können. Die Hektik im Umfeld ist bei einem Verein in der Größe der Lauterer normal, bei den Verantwortlichen im Klub mit Hengen an der Spitze müssen Ruhe und Sachlichkeit herrschen. In der Vergangenheit fehlte mitunter beides. Jetzt kann sich zeigen, ob der Wunsch nach Kontinuität einer ersten Krise standhält. Die Ergebnisse sind aktuell nicht gut, aber es ist auf dem Platz nicht alles schlecht.

Anfang muss dennoch mit seiner Mannschaft eine Weiterentwicklung gelingen, damit seine Spielidee nicht zum Selbstzweck verkommt, sondern in auch im Ergebnis erfolgreichen Leistungen mündet. Bislang hinterlassen die Spieler den Eindruck, der Art des Anfang-Fußballs anzuhängen. Profis und Trainer halten zusammen, was eine gute Basis ist, damit die Fans nach den Spielen in Zukunft öfter feiern können als glauben, pfeifen zu müssen.