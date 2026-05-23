Am Samstag will Alexander Esswein mit dem VfR Mannheim gegen den SV Waldhof für die Pokal-Sensation sorgen. Danach könnte es zu einem späten Wiedersehen mit dem FCK kommen.

Manchmal benötigt man viel Geduld, bis sich ein Kreis irgendwann doch noch schließt. Im Fall von Alexander Esswein wären es fast zwei Jahrzehnte, die ins Land zogen, bis das ehemalige FCK-Talent als Spieler auf den Betzenberg zurückkehren könnte. Dafür müsste sich die U21 der Roten Teufel im Zweikampf um den Titel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit dem FK Pirmasens am letzten Spieltag gegen den Tabellenletzten FV Eppelborn den noch nötigen Punkt holen – und der VfR Mannheim sich danach in der Aufstiegsrelegation der Oberliga-Zweiten aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz/Saar und Hessen durchsetzen. Für den momentan noch fünftklassigen ersten deutschen Nachkriegsmeister von 1949 stürmt Esswein mit 36 Jahren nach vielen Bundesliga-Stationen in ganz Deutschland im Spätherbst seiner Karriere.

„Ich war meine gesamte Jugend in Kaiserslautern, das war eine besondere Zeit. Gerade wenn man in der Pfalz aufwächst, da gibt es nur den FCK“, sagt der Routinier, der in Kleinkarlbach und Bobenheim-Roxheim aufgewachsen ist. Es lief die beschwerliche Zweitliga-Saison 2007/2008, beim FCK spielten zum Beispiel Tobias Sippel, Axel Bellinghausen und Erik Jendrisek, als Trainer Kjetil Rekdal dem jungen Offensivspieler beim 1:2 in Köln zu seinem Profidebüt verhalf. Mit gerade einmal 17 Jahren.

Profidebüt mit 17: Der junge Alexander Esswein im Trikor des FCK. Foto: imago

Es sollte jedoch Essweins einziger Einsatz in der ersten Mannschaft der Lauterer bleiben. „Köln war ein Riesenereignis für mich. Dann war aber schnell klar, dass ich nicht verlängern werde, weil es sehr unruhige Zeiten beim FCK waren“, sagt der gebürtige Wormser. Nach dieser Saison trennten sich die Wege von Esswein und seinem Jugendverein. Wolfsburgs damaliger Trainer Felix Magath machte Esswein einen Wechsel in die VW-Stadt schmackhaft.

Der Auftakt in eine intensive und wechselhafte Karriere mit vielen verschiedenen Klubs – der Pfälzer spielte danach für Dresden, Nürnberg, Augsburg, Hertha, Stuttgart, Sandhausen und Duisburg. Bis Esswein im Sommer 2024 wieder in der alten Heimat anheuerte, beim ambitionierten Oberligisten VfR Mannheim. Die Rasenspieler wagen nach einer entbehrungsreichen Ära in den Niederungen des Amateurbereichs seit geraumer Zeit einen neuen Aufbruch Richtung Profifußball. Netzwerker Stephan Pfitzenmeier wirkt als umtriebiger Geschäftsführer in die Mannheimer Stadtgesellschaft und Wirtschaft hinein, die traditionell gute Jugendarbeit ist weiter intensiviert worden, und die erste Mannschaft um Altstar Esswein soll als Zugpferd in einem ersten Schritt in die Regionalliga aufsteigen. In der Oberliga Baden-Württemberg reichte es hinter Meister VfR Aalen aber nur zu Platz zwei in dieser Saison – deshalb geht es in die Aufstiegsrunde, in welcher der VfR neben Pirmasens oder dem FCK II auf den Zweiten der Oberliga Hessen trifft, den FC Eddersheim.

Gegen Backnang statt gegen Bayern

Esswein ist Kapitän der Mannheimer und zeigt am Ende einer langen Karriere noch keine Ermüdungserscheinungen – auch wenn es jetzt nicht mehr gegen Borussia Dortmund oder Bayern München, sondern gegen Backnang und Gmünd geht. „Die Spiele machen mir immer noch sehr viel Spaß. Natürlich ist es nicht mehr so einfach, mit 36 Jahren irgendwo drei Stunden im Bus hinzufahren. Aber es gibt wesentlich Schlimmeres. Du bist Fußballer und wenn du gewonnen hast, ist es ein guter Samstag“, sagt Esswein.

Die Leidenschaft Fußball ist geblieben, die Erinnerungen an etliche größere Bühnen in der Vergangenheit aber auch. Esswein nennt vor allem die Zeit beim FC Augsburg zwischen 2014 und 2016, wenn es um seine schönste Station geht. „Da habe ich mit Halil Altintop zusammengespielt, bei dem ich als Jugendlicher auf dem Betzenberg noch Balljunge war. Ein Spieler, zu dem man aufgesehen hat war plötzlich in meiner Mannschaft“, sagt er. Im Achtelfinale der Europa League schieden die Augsburger damals nur knapp gegen den FC Liverpool aus.

Auch in der Hauptstadt bei Hertha BSC war Alexander Esswein am Ball. Foto: imago images/Fotostand

Statt an die Anfield Road geht es für Esswein und seine Kollegen am Samstag zum Verbandspokalfinale gegen den Stadtrivalen SV Waldhof ins Carl-Benz-Stadion. Zu „El Frühstücko“, wie das Derby aufgrund der frühen Anstoßzeit um 11.30 Uhr getauft worden ist. Bei einem Überraschungssieg zöge der VfR zum ersten Mal seit 25 Jahren in den DFB-Pokal ein. „Ich glaube schon, dass wir eine Chance haben“, sagt Esswein. „Es ist ein Spiel, an einem guten Tag ist alles möglich, auch wenn Waldhof zwei Ligen über uns spielt und Favorit ist.“ Sollte die Sensation gelingen, dürfte der Mannheimer Traditionsverein mit viel Rückenwind in die Relegation um den Regionalliga-Aufstieg gehen. Und Alexander Essweins späte Betzenberg-Rückkehr nach fast zwei Jahrzehnten nähme konkrete Formen an.