Noch bestehen beim 1. FC Kaiserslautern mit Blick auf das Personal in der kommenden Zweitliga-Saison etliche Unwägbarkeiten. Wo der FCK noch nachbessern muss.

Auf den ersten Blick wirkt der Kader, den der 1. FC Kaiserslautern für die kommende Zweitliga-Saison aktuell schon unter Vertrag hat, fast ein wenig aufgebläht. 24 Profis plus sechs Leihspieler (Jannis Heuer, Jan Elvedi, Dickson Abiama, Faride Alidou, Jannik Mause und Frank Ronstadt) füllen das Aufgebot. Aber das Gesicht des Teams wird sich bis zum Start in die Vorbereitung noch verändern. Mindestens ein halbes Dutzend Spieler – unter ihnen sämtliche zu anderen Klubs verliehenen Spieler - dürfen den Verein verlassen, auf mehreren Positionen benötigt der FCK noch Verstärkungen. Unser Überblick zum Kaderpuzzle.

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Julian Krahl geht beim FCK als Nummer 1 in die nächste Saison. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Torhüter

Mit der Verpflichtung des Speyerers Yannick Onohiol (21) von der TSG Hoffenheim II dürften die Lauterer ihre Planungen auf der Torhüterposition schon gut zwei Monate vor dem Saisonstart am 7. August abgeschlossen. Julian Krahl (26) geht als Nummer 1 in die neue Spielzeit, der talentierte Enis Kamga (18) als sein perspektivischer Herausforderer. Dahinter füllen Onohiol und der luxemburgische U-Nationaltorwart Fabian Heck (21) die weiteren Kaderplätze – das Duo dürfte regelmäßig in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen, die am Samstag den Regionalliga-Aufstieg klarmachen kann.

Maxwell Gymafi gehört aktuell zu nur zwei etatmäßigen Innenverteidigern beim FCK. Foto: IMAGO/Ole Jacobsen

Abwehr

Die Defensive ist die wahrscheinlich größte Baustelle, die Sportdirektor Marcel Klos im Transfersommer zu bearbeiten hat. Durch die Abgänge des variablen Luca Sirch, der zu einem noch nicht bekannten Bundesligisten wechseln soll, und das Ende der Leihgeschäfte mit Ji-soo Kim und Atanas Chernev fehlen dem FCK insgesamt drei Innenverteidiger. Für die von Trainer Torsten Lieberknecht präferierte Dreierkette stehen momentan nur Maxwell Gyamfi und Jacob Rasmussen zur Verfügung, außerdem könnten die gelernten defensiven Mittelfeldspieler Leon Robinson und Fabian Kunze zur Not hinten aushelfen. Als mögliche Kandidaten für die Defensive wurde zuletzt über eine Rückholaktion von Dominique Heintz (32, Vertrag beim 1. FC Köln ist ausgelaufen) und Lasse Wilheim (23), der bei Drittligist 1. FC Saarbrücken eine gute Saison gespielt hat, spekuliert.

Jetzt fix ein Roter Teufel: Paul Joly (links). Foto: David Inderlied/dpa

Außenbahn

Die Kaufoption in Höhe von 1,25 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen bei Paul Joly (25) hat der FCK gezogen. Der Franzose wird mit Simon Asta um den Stammplatz auf der rechten Außenbahn kämpfen. Links ist Eigengewächs Mika Haas (20) nach einer starken ersten Profisaison erst einmal gesetzt – das Interesse von anderen Vereinen wie Schalke und Eintracht Frankfurt blieb bisher vage. Durch die Abgänge von Florian Kleinhansl und Kenny Redondo (beide Ziel unbekannt) benötigt der FCK auf der Schiene aber noch mindestens eine Verstärkung – zumal man Erik Wekesser (28, Vertrag bis 2028) nicht mehr zutraut, eine Hilfe auf dem benötigten Niveau sein zu können.

Kartenkönig: FCK-Mittelfeldabräumer Fabian Kunze. Foto: Ralf Moray

Mittelfeld

Die große fußballerische Offenbarung war es sicher nicht, was Fabian Kunze und Semih Sahin in der vergangenen Saison als Stammkräfte im zentralen Mittelfeld gezeigt haben. Grätschenkönig Kunze stellte mit 15 Gelben Karten einen neuen Vereinsrekord auf, bei Sahin wechselten sich gute Spiele und Leistungsabfälle ab.

Als möglicher Neuzugang für die Schaltzentrale schwirrte in den vergangenen Wochen der Name des kamerunischen Nationalspielers Wilitty Younoussa (24) vom französischen Zweitligisten Rodez AF rund um den Betzenberg. Neben dem stets zuverlässigen Zweikämpfer Leon Robinson versammelt sich im FCK-Mittelfeld jede Menge frisches Talent: David Schramm (19) aus der eigenen Jugend traut die Sportliche Leitung viel zu. Erik Müller (19), Dion Hofmeister (16) und Ben Jungfleisch (17), alle mit Profiverträgen ausgestattet, sollen weiter reifen. Ein gestandener Sechser, der Defensive und Offensive besser verbinden kann als in der Vorsaison, stünde dem FCK noch gut zu Gesicht.

Geht er oder bleibt er am Betzenberg? Naatan Skyttä. Foto: IMAGO/osnapix

Angriff

Die große Ungewissheit in der Lauterer Offensive hört auf den Namen Naatan Skyttä (24). Am finnischen Kreativspieler sollen mehrere Klubs aus der Bundesliga dran sein, bei einem hohen Millionenangebot kann der FCK normalerweise nicht Nein sagen. Dann müsste Klos mit dem vielen Geld gleichwertigen Ersatz besorgen. Neben Kapitän Marlon Ritter (31) und Skyttä haben die Roten Teufel im offensiven Mittelfeld nach den Abgängen der Aufstiegshelden Daniel Hanslik und Redondo sonst nur noch Owen Gibs (19) im Team – das Eigengewächs soll behutsam an das Zweitliga-Niveau herangeführt werden.

Den belgischen Umschaltstürmer Norman Bassette (21) würde Klos gerne halten, aktuell wird mit Coventry City über die Ablösesumme verhandelt. Mahir Emreli (28) darf den Klub nach einer enttäuschenden Saison hingegen verlassen, erste Interessenten wie APOEL Nikosia haben schon den Finger gehoben. Auf der Mittelstürmer-Position hofft man beim FCK weiter auf Winterzugang Mergim Berisha (28), der nach einer kompletten Vorbereitung endlich sein altes Leistungsvermögen zeigen soll. Am gar nicht mehr allzu fernen Horizont zeichnet sich außerdem das Comeback des besten Torjägers Ivan Prtajin ab, der nach seinem Achillessehnenriss wohl ab Herbst wieder in die Mannschaft integriert werden soll.

Podcast

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