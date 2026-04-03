Joe Bryant hat schon vor geraumer Zeit das Fritz-Walter-Stadion mit Lego-Steinen nachgebaut. Am Samstag kommt es aus England dorthin, wo es hingehört: auf den Betzenberg.

Joe Bryant hat ein ganz besonderes Hobby: Der 18-Jährige aus Crawley südlich von London baut Fußballstadien mit Lego-Steinen nach. Mit Vorliebe solche aus Deutschland. Denn schon als Kind hat er im Urlaub deutsche Fußballfans kennengelernt und mit ihnen Bundesligaspiele geschaut. Die Freude am deutschen Fußball ließ ihn nicht mehr los. Und er begann, Fußballstadien nachzubauen. Sein Erstlingswerk mit gerade einmal zehn Jahren: der Borussen-Park in Mönchengladbach, die erste deutsche Sportstätte, in der er auch selbst war.

Wer sich mit Fußball in Deutschland und mit Stadien beschäftigt, kommt geradezu zwangsläufig auch auf das Fritz-Walter-Stadion – zumal es bei einer von ihm selbst gestarteten Umfrage, was er denn noch bauen solle, das meistgenannte Stadion war. Und weil er seine Stadionbauten inklusive jeweiligem Baufortschritt auf seinem Instagram-Account unter dem Namen „AwayDayJoe“ bekannt macht, erhielt er bei seinen Betze-Plänen auch prompt jede Menge Hilfe von FCK-Fans. Sie schickten ihm massenhaft Bilder und auch das eine oder andere Video der Kaiserslauterer Kultstätte. „Die FCK-Fans waren da Spitze“, lobt er die Unterstützung aus der Pfalz.

Mehr Internetreaktionen als auf andere Stadien

Immer wieder verzögerte sich der Bau des Fritz-Walter-Stadions – unter anderem wegen eines Fahrradunfalls, bei dem er sich nicht nur die Hand brach, sondern auch sein FCK-Trikot bei der Behandlung im Krankenhaus zerschnitten wurde. Doch Mitte vergangenen Jahres war der Betzenberg endlich fertig.

„Wir haben das beobachtet. Er hat unheimlich viele Reaktionen auf Instagram erhalten – viel mehr als bei anderen Stadionbauten“, erzählt Stefan Roßkopf erfreut, der Leiter der FCK-Unternehmenskommunikation. Und natürlich nahm der FCK mit dem glühenden Fan von Ipswich Town Kontakt auf. „Wir haben ihn eingeladen, zusammen mit seinem Lego-Stadion nach Kaiserslautern ins richtige Stadion zu kommen.“

Präsentation vor der Westkurve

Bryant und sein Vater nahmen die Einladung selbstredend an. Allerdings zögerte sich der Besuch in der Pfalz noch ein wenig hinaus; unter anderem wegen Prüfungen an der Schule. Doch seit Karfreitag sind die beiden Engländer in Kaiserslautern. Und natürlich der Lego-Betzenberg.

Der steht auf einer Grundfläche von etwa 1,20 Meter auf 90 Zentimeter, hatte gerade so Platz im Auto. Am Samstag wird er auf den richtigen Betzenberg transportiert. „Joe wird vor dem Anpfiff mit seinem Stadionnachbau vor der Westkurve sein und sein Werk den Fans präsentieren“, kündigt Roßkopf an. Dort soll es dann auch eine kleine Plauderrunde geben, während er sein Stadion im Stadion präsentiert. Und natürlich erhält er FCK-Trikot, -Mütze und -Schal.

Endgültiger Standort noch unklar

Und Roßkopf hat noch eine weitere Ankündigung: Das Lego-Stadion wird nicht mehr den Weg zurück nach England nehmen, sondern in Kaiserslautern verbleiben. „Wir wollen ihm dieses Stadion abkaufen“, sagt Roßkopf. „Und er will auch nur die Summe, die ihn die Lego-Steine gekostet haben. Sonst nichts.“ Knapp 10.000 Lego-Steine hat der junge Mann, der kürzlich seinen 18. Geburtstag feierte, für den Betzenberg verbaut. Den Kaufpreis will Roßkopf nicht nennen. Dreistellig wird er sein. Damit Bryant sein nächstes Stadionprojekt mit neuen Legosteinen angehen kann.

Und wo soll der Nachbau dann seinen endgültigen Platz finden? Darüber grübelt Roßkopf noch. Am liebsten würde er es im Eingangsbereich der Geschäftsstelle sehen. Doch dafür ist es zu groß. Auch im FCK-Museum könnte es schwierig werden. Doch Roßkopf ist sich sicher: „Wir werden einen würdigen Platz dafür finden.“

Der Autor

Wolfgang Pfeiffer ist seit 2021 Leiter des RHEINPFALZ-Sportressorts. Der 62-Jährige stammt aus und wohnt in Kaiserslautern und ist natürlich regelmäßig im Fritz-Walter-Stadion. Im echten.