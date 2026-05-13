Julian Krahl ist in dieser Saison ein echter Rückhalt für den 1. FC Kaiserslautern. Im Podcast „Lautre“ blickt er auf die vergangenen Monate zurück.

Die Saison 2025/26 ist fast vorüber für den 1. FC Kaiserslautern. Das Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg steht noch bevor. Torhüter Julian Krahl blickt im Gespräch mit RHEINPFALZ-Redakteur Julian Laber auf die vergangenen 33 Spieltage zurück. Er spricht unter anderem über das Profidebüt des 18-jährigen Torwarttalents Enis Kamga.

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Kamga hatte beim 0:2 gegen Eintracht Braunschweig einen Schuss nicht festhalten können und das 0:1 durch Faride Alidou ermöglicht. Krahl hatte in der Halbzeit sowie nach Schlusspfiff den Arm um seinen Vertreter gelegt und auf ihn eingeredet.

Krahl erklärt in der neuen Folge „Lautre“, warum er nach seiner Top-Leistung beim 1:0 gegen Hertha BSC so verhalten gejubelt hat. In der Partie Mitte April hatte er durch zahlreiche Paraden den Sieg überhaupt erst ermöglicht. Krahl ist in der laufenden Saison der FCK-Spieler mit dem besten RHEINPFALZ-Notenschnitt: 2,7.