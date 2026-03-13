Hat der FCK auf nicht ganz sauberen Wegen Interna von Derby-Gegner Karlsruher SC ausfindig gemacht? Trainer Lieberknecht bestätigt einen Vorfall.

Als wäre das Südwest-Derby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC (Sonntag, 13.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) nicht schon emotional aufgeladen genug, sorgt im Vorfeld eine kleine Spionage-Affäre für Aufregung. Die „Badischen Neuesten Nachrichten“ hatten am Donnerstag über einen unbekannten Besucher des KSC-Trainings berichtet, der Verdacht erregte. „Der Herr mit Kaffeebecher und interessiertem Blick hatte sich ans äußerste Eck des Zuschauerbereichs zurückgezogen und schaute aufmerksam auf das Spielfeld. Zwischen ihm und dem zahlenmäßig überschaubaren Stammpublikum klaffte eine Lücke“, war dort zu lesen.

Auf der Pressekonferenz am Freitag wurde auch FCK-Trainer Torsten Lieberknecht zu dem Vorfall befragt. „Ich kann das nicht bestätigen“, sagte der 52-Jährige zunächst, gestand dann aber, dass ein Mitarbeiter mit Interna aus dem KSC-Lager auf ihn zugekommen sei. Lieberknecht war darüber alles andere als amüsiert. „Ich fand das sehr befremdlich, und das habe ich ihm auch gesagt. Als er am Donnerstag auf mich zukam und Infos aus dem innersten Zirkel des KSC hatte, die uns vielleicht helfen können, habe ich ihn erst einmal zusammengefaltet“, sagte der FCK-Coach: „Ich finde das hochgradig asozial meinem Trainerkollegen gegenüber.“ Doch damit sei das Thema aber auch erledigt. „Abhaken, fertig, jetzt konzentrieren wir uns auf dieses Derby“, sagte Lieberknecht.

Mit seinem Tor in der Nachspielzeit sorgte Marlon Ritter im Hinspiel-Derby für einen 3:2-Erfolg des FCK. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Zwar spielt sich der ewig reizvolle Pfalz-Baden-Vergleich am Sonntag im Niemandsland der Tabelle ab – es trifft der Siebte auf den Achten – aber das bedeutet natürlich nicht, dass die Partie für die beiden rivalisierenden Fanszenen weniger bedeutsam wäre. Fast 50.000 Zuschauer erwartet der FCK auf dem wohl ausverkauften Betzenberg, es gibt nur Restkarten, die Tageskassen bleiben geschlossen.

Für Lieberknecht und seine Mannschaft ist der Südwest-Klassiker die große Gelegenheit, nach einer bisher sehr wechselhaften Rückrunde wieder für bessere Stimmung bei den eigenen Fans zu sorgen. Zwei Spiele hat der FCK zuletzt nacheinander verloren, jetzt müssen die Antennen wieder ausgefahren werden. Das Derby kommt da wie gerufen. „Man braucht eine Schärfe. Wir müssen einen Spannungsbogen aufbauen, der sich am Sonntag entladen muss“, sagte Lieberknecht.

Problem auf der rechten Außenbahn droht

Dabei muss sich der Lauterer Trainer in der Vorbereitung wieder einmal mit Personalsorgen herumschlagen. Paul Joly konnte aufgrund von muskulären Problemen aus dem Bochum-Spiel nur sehr dosiert trainieren, sein nomineller Stellvertreter Simon Asta lag mit einem Infekt flach. Lieberknecht könnte auf der rechten Außenbahn dementsprechend zu einer unkonventionellen Lösung gezwungen sein. „Fußverkehrte Optionen“, nannte er das am Freitag. Kandidaten wären zum Beispiel die Linksfüßer Florian Kleinhansl und Kenny Redondo. Ein kleines Fragezeichen steht allerdings auch noch hinter Mika Haas, dem Mann für die linke Außenbahn, der nach seiner schweren Nasennebenhöhlenentzündung, erst eine Trainingswoche hinter sich gebracht hat. Auf jeden Fall etwas verändern muss Lieberknecht in der Abwehrkette, wo Leon Robinson gelbgesperrt fehlt, aber Maxwell Gyamfi wieder bereitsteht.

Wie stoppt man Wanitzek?

Die zuletzt wacklige Lauterer Defensive steht am Sonntag vor einer großen Herausforderung, denn Karlsruhes Ausnahmespieler Marvin Wanitzek kommt mit der sensationellen Quote von sechs Toren in den vergangenen vier Spielen ins Fritz-Walter-Stadion. Der Bruchsaler sei ein „outstanding player“ (Ausnahmespieler) beim KSC, meinte Lieberknecht. „Aber sich nur auf ihn zu konzentrieren, wäre auch falsch. Sie haben in der letzten Linie oft sechs Leute stehen, die dann in die Tiefe gehen. Das müssen wir grundsätzlich beachten.“

Auf den Rängen soll es im Gegensatz zum Hinspiel friedlich bleiben, auf dem Platz will der FCK die Stimmung wieder ins Positive drehen. „Ich möchte nichts anderes, als hier glückliche Fans zu hinterlassen“, sagte Lieberknecht und untermauerte noch einmal, wie sehr er sich mit dem Job bei seinem Heimatverein identifiziert. „Der Kredit wirkt nicht verspielt. Es ist die Emotion, das Mitleiden, was wir aushalten müssen. Das ist der FCK. Das ist, warum ich die Herausforderung hier liebe und mir nichts anderes wünsche, als superlange hier zu sein und superlange erfolgreich für den Klub zu sein.“