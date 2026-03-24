Die italienische Sporttageszeitung „La Gazzetta dello Sport“ feiert die innovative FCK-Choreo vor dem Derby gegen den KSC. Auch Pokalheld Martin Wagner äußert sich.

Die spektakuläre „lebendige“ Choreographie der Fans des 1. FC Kaiserslautern vor dem Derby gegen den Karlsruher SC (3:0) sorgt europaweit für Aufsehen. Jetzt widmete sich sogar die renommierte italienische Sporttageszeitung „La Gazzetta dello Sport“ der Aktion der FCK-Ultras. In der Westkurve war vor dem Anpfiff des Südwest-Klassikers am 14. März an das DFB-Pokalfinale gegen den KSC im Jahr 1996 erinnert worden, indem der entscheidende Freistoßtreffer von Martin Wagner zum 1:0-Sieg des FCK quasi „live“ nachgestellt wurde.

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„Eine geniale Choreographie“, lobte die „Gazzetta“ die Kreativität der Lauterer Ultras auf ihren sozialen Kanälen. „ Kaiserslautern schießt live ein Tor. Die Fans der Roten Teufel überraschten wenige Augenblicke vor dem Derby gegen den Karlsruher SC. Eine originelle Erinnerung an die Niederlage des Rivalen im Pokalfinale 1996.“ Der damalige Pokalheld Wagner selbst zeigte sich von der Hommage der FCK-Fans gerührt. „Was für ein Moment. Ich habe Gänsehaut. Danke, Danke“, schrieb der mittlerweile 58-Jährige bei Instagram – und versah sein Posting mit zwei Teufel-Emojis.

Roßkopf: „Das ist schon etwas Besonderes“

Beim FCK ist man sehr stolz über das große positive Echo, das die einzigartige Derby-Inszenierung in der Szene hervorgerufen hat. „Was unsere Fans in Sachen Choreographien immer wieder auf die Beine stellen, ist außergewöhnlich. Dies wird nicht nur in ganz Deutschland wahrgenommen, sondern auch international“, sagte Stefan Roßkopf, Leiter der Unternehmenskommunikation, dieser Zeitung. „Wenn dann eine renommierte Sportzeitung wie die Gazzetta dello Sport, Italiens auflagenstärkste Sportzeitung, aus dem Mutterland der Ultras, auf ihren Online-Kanälen die Choreographie der FCK-Fans zeigt, dann ist das schon etwas Besonderes. Da können alle Lautrer, vor allem aber die Fans, die das organisieren, wirklich unheimlich stolz sein.“

Die gewaltige Lauterer Choreo vor dem DFB-Pokalfinale 2024 gilt bis heute als stilbildend. Foto: IMAGO/Nico Herbertz

Die Ideen der FCK-Ultras finden immer wieder bundesweit Beachtung. Bei einer Abstimmung auf dem Portal „Die falsche 9“ war die gigantische Kurvenshow vor dem DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen (0:1) im Mai 2024 zur deutschen „Choreo des Jahres“ gewählt worden. Ein Teufel mit dem FCK-Wappen auf der Brust griff bei dieser Choreo nach dem DFB-Pokal, in der rechten Kralle hielt er einen Dreizack, mit dem er in einem brodelnden Kessel herumstocherte, in dem die Wappen der Pokalgegner jener Saison aus Nürnberg, Köln, Berlin und Saarbrücken sowie das Logo des Endspielgegners Leverkusen schwammen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf adelte die Lauterer Choreo damals als die „beste in der Geschichte des Pokalendspieles“, sie soll 100.000 Euro gekostet haben.

125 Jahre FCK: Das feierten die Ultras im November gegen Hertha mit einer stadionumspannenden Choreo. Foto: IMAGO/Werner Schmitt

Auch noch in guter Erinnerung ist die imposante Choreo anlässlich des 125-jährigen Vereinsgeburtstags am 8. November 2025 gegen Hertha BSC (0:1), die sich über das gesamte Fritz-Walter-Stadion erstreckte und Meilensteine der FCK-Geschichte wie die Gründung 1900, die legendäre Walter-Elf, Meisterschaften, Pokalsiege und Kultspieler wie Ronnie Hellström zeigte.

Erste FCK-Choreo schon im Jahr 1999

Choreographien in Fußballstadien gehen bis in die 1990er Jahre zurück. Wann genau die erste Choreo in einem deutschen Stadion präsentiert wurde, ist nicht exakt herauszufinden. Allerdings ist verbrieft, dass die FCK-Ultras 1999 gegen Nürnberg und in Leverkusen ihre ersten Choreos zeigten. Diese neue Spielart der Fankultur war eng verbunden mit dem Aufstieg der Ultraszene, die in Italien ihren Ursprung hat. Die FCK-Westkurve gehörte wiederum zu den Vorreitern der Ultra-Bewegung in Deutschland.

Mit einem Hochziehelement arbeitete die Lauterer Ultraszene erstmals am 13. November 2010. Beim Spiel gegen den VfB Stuttgart erinnerten die FCK-Fans an den 90. Geburtstag von Fußballidol Fritz Walter. Die Generation Luzifer, neben Frenetic Youth und Pfalz-Inferno eine der drei großen Ultragruppierungen des FCK, wurde für die Choreo unter dem Motto „Für immer in Ehren: Fritz Walter und sein Stadion“ ein Jahr später mit dem Preis für die beste Fan-Aktion des Jahres ausgezeichnet. Allerdings lehnten die organisierten Fans die Ehrung mit Verweis auf den Sponsor ab. Die Kreditbank „Easy Credit“, der damalige Namensgeber des Nürnberger Stadions, wollte die Idee prämieren.

Es ist davon auszugehen, dass die Lauterer Fans für ihre innovative „lebendige“ Choreographie gegen den KSC in den entsprechenden Bestenlisten des Jahres wieder weit oben landen werden.