Willi Wrenger hat als Spieler die ersten vier Jahre des 1. FC Kaiserslautern in der Bundesliga begleitet. Auch gegen den Hamburger SV stand er dabei mehrmals auf dem Platz. Beim FCK-Spiel am Samstag gegen den HSV ist er aber aus gutem Grund nicht im Stadion dabei. Aber zumindest doch recht nahe.

Wenn der 1. FC Kaiserslautern am Samstag in der Zweiten Fußball-Bundesliga auf dem ausverkauften Betzenberg gegen den Hamburger SV antritt, wird einer nicht dabei sein: Willi Wrenger, der von 1963 bis 1967 das FCK-Trikot in der Bundesliga trug. Aber nicht etwa, weil sich der gebürtige Essener nicht mehr für den Verein interessieren würde, für den er 61 Mal in der Bundesliga auflief und elf Tore erzielte. Nein, der Grund ist ein anderer, ein erfreulicher sogar. Denn am Samstag feiert Wrenger seinen 85. Geburtstag.

„Wie sind ganz oben im Rathaus-Restaurant“, erzählt der Noch-84-Jährige im RHEINPFALZ-Gespräch. „Da feiern wir mit der Familie und Freunden, sogar aus den USA kommen Gäste.“ Und so kann er nicht dabei sein, wenn sich die beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga messen. An seine eigenen Spiele gegen den HSV in der Anfangszeit der Bundesliga kann sich Wrenger, der beim FCK im Mittelfeld auflief, noch gut erinnern. „Das waren heiße Spiele, der HSV hatte ja zum Beispiel Uwe Seeler in seinen Reihen. Aber wir hatten auch eine gute Mannschaft. Wir haben unsere Punkte durch Kampf und Einsatz geholt.“ Viermal stand er in seinen vier FCK-Jahren gegen den HSV auf dem Platz und schoss zwei Treffer gegen die Hanseaten. Einen am 18. April 1964 zum zwischenzeitlichen 1:1 im Hamburger Volksparkstadion. Allerdings ging der FCK damals mit 3:7 als Verlierer vom Platz. Uwe Seeler traf übrigens gleich dreimal in dieser Partie.

Wichtigstes Tor gegen Frankfurt

Besser lief es für den FCK bei Wrengers zweitem Tor gegen den HSV am 6. November 1965. Da erzielte er das 1:0, der FCK siegte mit 2:1. Seinen wohl wichtigsten Treffer machte er aber in einem anderen Spiel: In der Saison 1964/65 erzielte er im letzten Saisonspiel gegen Eintracht Frankfurt den Siegtreffer zum 2:1, wodurch der FCK den Klassenverbleib klarmachte.

Auch auf die Frage, wieso bei seiner Geburtstagsfeier auch Gäste aus den USA dabei sind, gibt es eine einfache Antwort. Wrenger wagte nach seiner FCK-Zeit den Sprung über den Großen Teich und lief für die St. Louis Stars auf, die damals von Rudi Gutendorf trainiert wurden. Mit St. Louis spielte er dabei auch gegen Fußballlegende Pelé und dessen FC Santos. „Das war schon was Besonderes“, erzählt Wrenger. „Das war ein Ausnahmespieler. Was der mit dem Ball gemacht hat ...“, schwärmt er von dem Brasilianer, der am 29. Dezember 2022 gestorben ist. „Es gab vielleicht drei, vier Spieler, die man so danebenstellen könnte. Aber Pelé war Pelé. Der hat den Ball genommen, zack, zack, drin war er. Unwahrscheinlich!“

Nicht mehr oft im Stadion

Der gelernte Stahlbauschlosser ließ seine Karriere dann beim FC Homburg (1971/72) und TuS Hohenecken ausklingen, arbeitete danach bei Coca Cola in Kaiserslautern. Ganz ließ ihn der Fußball aber nicht los. So stand er auch als Trainer an der Seitenlinie. „Ich habe Idar-Oberstein trainiert, da sind wir Zweiter geworden“, erzählt er. Auch beim TSC Zweibrücken und SV Otterberg war er als Trainer tätig. In Kaiserslautern ist er übrigens auch wegen der Liebe geblieben. „Meine Frau kam von hier“, erzählt er. „Leider ist sie schon früh gestorben.“

Im Stadion ist er nicht mehr oft bei den Spielen dabei. „Ich habe Probleme mit dem Ohren“, sagt er. „Da ist der Lärm, den die Fans dort machen nicht so gut.“ Aber ab und an ist er mit seiner jetzigen Frau Helga Riedel doch noch oben bei Spielen auf dem Betzenberg. Und auch als Zaungast beim Training ist er öfter dabei.

FCK ist Herzenssache

Natürlich verfolgt er die Spiele des Vereins genau. „Positiv“, sieht er die Entwicklung des Vereins. „Erst einmal ist wichtig, dass sie in der Zweiten Liga bleiben.“ Der FCK lässt ihn jedenfalls nicht los. „Der Verein liegt mir am Herzen“, sagt er. „Das ist mein Verein gewesen.“

Am Samstag wird er also wohl auch während seiner Geburtstagsfeier in Sichtweite zum Betzenberg, seinem FCK die Daumen drücken. Und vielleicht macht der mit einem Sieg gegen den HSV dann seinem ehemaligen Spieler auch noch ein passendes Geschenk zum 85. Geburtstag.