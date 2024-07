Einer kommt, einer geht: Beim Fußball-Oberligisten FK Pirmasens sind zwei personelle Entscheidungen gefallen.

Vom 1. FC Kaiserslautern wechselt Aaron Basenach (21) nach Pirmasens. „Er hat seinen Profivertrag mit dem FCK aufgelöst und unterschreibt diese Woche bei uns für ein Jahr“, sagte FKP-Trainer Daniel Paulus auf Anfrage der RHEINPFALZ. Der zentrale Mittelfeldspieler aus Neustadt, der auch eine Option als Innenverteidiger ist, hatte bei den Lauterern unter Trainer Dirk Schuster einen Einsatz in der Zweiten Bundesliga, spielte ansonsten für den FCK II in der Oberliga. Basenach war bereits am 1. Juli beim Testspiel gegen die FCK-Profis (1:2) und auch drei Tage zuvor gegen Borussia Neunkirchen im FKP-Trikot aufgelaufen, kehrte dann für drei Wochen zum FCK zurück, da sich die Vertragsauflösung in die Länge zog.

Der gerade erst vom FC Homburg II gekommene Mika-Louis Gilcher hat den FKP dagegen schon wieder verlassen. Paulus: „Aus privaten Gründen wird der Vertrag aufgelöst.“