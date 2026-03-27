„Nicht unser Verein, aber eine schöne Überraschung. Feine Sahne aufm Betze. Wir fühlen uns geehrt“, so kommentierte die Rockband „Feine Sahne Fischfilet“ einen Fan-Gesang der Anhänger des 1. FC Kaiserslautern am Donnerstagabend in den sozialen Netzwerken. Mit dem kurzen Statement teilten „Feine Sahne“ zudem das Bild eines Flyers. Auf diesem wird offenbar FCK-Fans ein neuer Fan-Gesang vorgestellt – gesungen auf die Melodie von „15 Jahre“ der Band aus Mecklenburg-Vorpommern. Ein Nutzer auf Facebook weist darauf hin, dass das Lied gegen Bochum erstmals gesungen worden war.

In den Kommentaren auf der Plattform freuen sich viele FCK-Fans über die Grüße der Musiker. Andere kritisieren die Band. Die Musiker waren vom Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern in mehreren Berichten dem Linksextremismus zugeordnet worden. „Feine Sahne Fischfilet“ hatte sich dagegen rechtlich gewehrt. Ein anderer Nutzer weist die Musiker darauf hin, dass es „uffm Betze“ und nicht „aufm Betze“ heiße.

Frontmann Jan „Monchi“ Gorkow hat selbst eine Vergangenheit in einer Fußball-Kurve. Er war Teil der organisierten Fanszene von Hansa Rostock.

Der auf dem FCK-Flugblatt abgedruckte Liedtext: „Wir sind Kaiserslautern, komm(e)n aus der Pfalz, die rot-weißen Trikots sind unser Stolz. Wir sind unzerstörbar, für dich steh’n wir hier, auch an schweren Tagen sind wir bei dir!“