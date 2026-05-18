David Schramm steht am Sonntag in Magdeburg zum zweiten Mal in Folge in der Startelf des Fußball-Zweitligisten FCK. Er profitiert dabei vom Verletzungspech eines Mitspielers.

In der FCK-Wohngemeinschaft (WG) wird es mehr als genug Gesprächsstoff geben. David Schramm wohnte viele Jahre im Sportinternat des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Seit einiger Zeit ist er in eine WG gezogen, unter anderem mit Fabian Heck. Der gehört dem Profikader des FCK als Torwart an. Den Durchbruch bei den Profis hat der luxemburgische U-Nationaltorhüter aber bislang nicht geschafft.

Schramm überzeugt im Probetraining

Das ist David Schramm auch noch nicht restlos gelungen, aber der 19-Jährige hat zumindest schon drei Einsätze bei den Zweitliga-Profis erlebt. Drei mehr als Heck. Zuletzt gehörte Schramm, der 2018 die FCK-Verantwortlichen bei einem einwöchigen Probetraining überzeugte, zweimal in Folge zur Startelf der Zweitliga-Profis: zu Hause beim Sieg gegen Bielefeld und am Sonntag beim 1:0-Erfolg in Magdeburg. Beim FCM profitierte der defensive Mittelfeldspieler allerdings auch von der Verletzung von Semih Sahin.

Für Schramm ist es ein steiler Aufstieg in kurzer Zeit. „Es ging jetzt sehr schnell, jede Woche einen draufgesetzt“, sagte er am Sonntag nach dem Sieg in Magdeburg: „Aber ich versuche, einen kühlen Kopf zu bewahren, will mich weiterentwickeln. Ich genieße das und bin auch sehr dankbar.“

Gegen Arminia Bielefeld gab David Schramm (Mitte) sein Starelfdebüt im Trikot der Profimannschaft des FCK. Foto: Ralf Moray

Mit seinem Kumpel Heck wird er wohl nicht nur über die Einsätze in der Zweiten Liga erzählen. Weiteren Gesprächsstoff gibt es genug – vielleicht die üppige Motivationsprämie, die der Verein der Mannschaft für das Erreichen des sechsten Tabellenplatzes ausgelobt haben soll oder seine Zukunft. Der Vertrag von Schramm geht laut dem Internetportal „transfermarkt.de“ bis 2027.

Vertrag geht bis 2027 beim FCK

David Schramm gehört zu einer Riege junger Spieler, die Trainer Torsten Lieberknecht in dieser Saison konsequent in den Profialltag eingebaut hatte. Das stimmt Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen zufrieden. Neben Schramm waren das Dion Hofmeister (16), Owen Gibs (19), Enis Kamga (18), Ben Jungfleisch (17) und Erik Müller (19).

Ob Schramm und die anderen Jungspunde auch kommende Saison zum Zweitliga-Kader gehören werden, wird sich zeigen. Jedenfalls ist der gebürtige Trierer wieder fit. Das war nicht immer so. Probleme mit der Leiste zwangen den athletischen Schramm zu einer längeren Pause, danach eine OP am Daumen.