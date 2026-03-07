Der FCK rutscht nun vollends ins graue Mittelfeld der Zweiten Bundesliga. 2:3 verliert der FCK beim VfL Bochum. Ein Doppelschlag dreht ein verloren geglaubtes Spiel.

Der Weg ins ehrwürdige Ruhrstadion in Bochum war an diesem Samstagabend im März 2026 etwas beschwerlich. Weil die Bahnen und Busse in Bochum nicht fuhren – es wurde gestreikt – spazierten viele Fußball-Fans freudig zum Stadion. Stunden später trotten die FCK-Fans enttäuscht in die Innenstadt zurück. Der VfL Bochum hatte 3:2 (1:1) gegen den FCK in der Zweiten-Fußball-Bundesliga gewonnen, ihn regelrecht niedergerungen.

In einer mit 26.000 Zuschauern ausverkauften Arena, die für Fußball-Romantiker ein Muss ist. Es weht ein Stück Fußball-Geschichte um das Bochumer Ruhrstadion. Die Betonpfeiler sind mit den Konterfeis ehemaliger Bochumer Fußball-Größen bemalt. Da sind beispielsweise die Gesichter von Hermann Gerland, Darius Wosz oder Stefan Kuntz zu sehen.

Lieberknechts fulminanter Schuss

Das Gesicht von Torsten Lieberknecht ist nicht abgebildet. Warum auch? Der Trainer des 1. FC Kaiserslautern spielte nie für den VfL Bochum, hat aber durchaus seine ganz persönliche Erinnerung an das Ruhrstadion. Es war der 31. Oktober 1992, als der 1. FC Kaiserslautern beim Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum gastierte. In der 14. Minute musste bei den Pfälzern Wolfgang Funkel vom Platz. Für ihn kam Lieberknecht zu seinem zweiten Bundesliga-Einsatz. Der damals 19 Jahre alte Mittelfeld- und Außenbahnspieler war in der Vorsaison mit der A-Jugend des FCK deutscher Meister geworden und anschließend zu den Profis aufgerückt.

Aber in Bochum lief es zunächst nicht gut. Uwe Wegmann schoss den VfL in Führung. Dem FCK gelang jedoch die Wende – dank Lieberknechts fulminantem Schuss in der 59. Minute. Das Tor brachte sogar Kommentatoren-Legende Werner Hansch ins Schwärmen. Am Ende gewannen die Lauterer mit 3:1. Für Lieberknecht blieb es das einzige Tor in 13 Bundesliga-Einsätzen.

Am jenem Samstag im März 2026, 34 Jahre später, kehrte Lieberknecht als Cheftrainer des FCK ins Ruhrstadion. Er coachte aber nicht an der Seitenlinie, weil er wegen seiner Gelb-Roten Karte vorige Woche gegen den SC Paderborn ein Spiel gesperrt wurde. Lieberknecht durfte 30 Minuten vor und bis 30 Minuten nach der Partie keinen Kontakt mit Co-Trainern und Team haben. So sah er auf der Tribüne neben FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen eine durchwachsene erste Halbzeit.

Knockout: In einer munteren Samstagabendpartie köpft Mats Pannewig das 3:2. Torwart Julian Krahl ist bezwungen, die Bochumer führen erneut, dieses Mal kann der FCK nicht mehr zurückschlagen. foto: dpa

Es waren 45 Minuten, aus denen es drei positive Erkenntnisse zu gewinnen gab. Erstens: Der FCK konnte froh sein, dass Bochum durch den ehemaligen FCK-Stürmer Philipp Hofmann (9.) nur 1:0 führte. Eine Minute zuvor wurde das Tor von Farid Alfa-Ruprecht wegen Abseits nicht gegeben. Danach hatte Bochum mehrere gute Chancen, um auf 2:0 zu erhöhen. Zweitens: Der FCK kämpfte sich zurück. Coach Carsten Rump hatte der Eingebung von Standardtrainer Nick Martin vertraut und nach dem Rückstand das taktische System umgestellt. Aus einer 3-1-5-1-Grundordnung wurde ein 4-1-4-1. Florian Kleinhansl rückte in die Abwehr. Mit der Viererkette schwanden die Chancen für Bochum. Aber: Die Möglichkeiten für den FCK wurden dadurch nicht mehr. Aus dem Nichts fiel der Ausgleich – die dritte positive Erkenntnis aus den ersten 45 Minuten. Norman Bassette vollendete eine schöne Hereingabe von Paul Joly (30.). Allerdings war es ein schmeichelhaftes Ergebnis für in der Offensive bieder aufspielende Kaiserslauterer. Immer wieder wurden die Bälle weit auf den schnellen Bassette gespielt. Doch der war häufig zu sehr auf sich gestellt. Dabei stand in Kenny Redondo ein schneller Spieler in der Startelf. Er und Leon Robinson sowie Marlon Ritter begannen von Anfang an – Ritter für Owen Gibs, Robinson für Atanas Chernev, der gar nicht erst im Kader stand, und eben Redondo für Sahin.

Ein Rempler bringt die Wende

Ritters Schlitzohrigkeit sorgte für die überraschende 2:1-Führung (50.). Der FCK agierte nun gut und hatte die Partie im Griff. Aber: Es sprang nicht das 3:1 heraus. Das Tor von Naatan Skyttä wurde – zurecht – wegen Abseits aberkannt. „Wir haben das Stadion wieder wach gemacht“, sagte FCK-Boss Hengen. Auslöser war ein Rempler von Bassette an Oliver Olsen vor den Auswechselbänken. Bassette hatte den Ball ins Seitenaus gespielt, weil Mitspieler Joly verletzt am Boden lag. Doch Bochum warf den Ball nicht zurück zum FCK.

Zwei Gegentore in drei Minuten

So nahm das Spiel wieder eine Wendung. Der eingewechselte Callum Marschall glich aus (66.) und Mats Pannewig ließ das Ruhrstadion mit dem Tor zum 3:2 stimmungstechnisch explodieren (69.). Es war ein Doppelschlag zur Unzeit, denn der FCK hatte sich eine Überlegenheit erarbeitet. In der Schlussphase vergab Kaiserslautern Chancen zum 3:3.

„Uns fehlte die Effektivität“, haderte Thomas Hengen: „Ich war mit der Einstellung einverstanden, aber manchmal fehlt die Seriosität und Brutalität im Abwehrverbund. Wir müssen einen Punkt mitnehmen.“