Sie dürften die auffälligsten Zuschauer beim Derby zwischen dem FCK und dem KSC gewesen sein. Denn Diana Fröhlich-Geggus und ihr Mann Mario Geggus erschienen ziemlich farbig.

Schon auf dem Weg ins Stadion durften sich Diana Fröhlich-Geggus und Mario Geggus der Aufmerksamkeit sicher sein: sie mit rotem Gesicht und FCK-Wappen, er oberhalb der Halskrause komplett in Blau-Weiß und KSC-Schriftzeichen. „Eine ganze Reihe von Zuschauern haben uns gewunken oder wollten gar Fotos mit uns machen“, erzählt der 63-Jährige.

Geggus ist seit gut 50 Jahren Fan des Karlsruher SC, hat eine Dauerkarte und ging schon als Teenager regelmäßig ins Wildparkstadion – kein Wunder, ist er doch in Nordbaden geboren und aufgewachsen. In der Familie seiner pfälzischen Frau (54) hingegen ist das FCK-Gen fest verwurzelt. „Das war am Anfang nicht ganz einfach für mich als KSC-Anhänger unter all den FCKlern“, erzählt er lachend. Sie hatten sich 2000 bei der Arbeit kennen- und liebengelernt. 2007 zog der Badener zu seiner Lebensgefährtin in die Pfalz nach Rhodt unter Rietburg, 2011 läuteten die Hochzeitsglocken.

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Erstmals bei einem deutschen EM-Spiel

Die Idee für die Ganzkopfschminkerei ist erst 2024 entstanden. Beim EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Stuttgart, für das er eine Karte hatte – und natürlich in Schwarz-Rot-Gold. „Die Reaktionen waren begeistert. Also haben wir uns entschlossen, das häufiger zu machen.“ Und nicht allein in den Nationalfarben bei Länderspielen – zuletzt waren sie auch beim Auftritt der deutschen Frauen in Kaiserslautern dabei –, sondern zu besonderen Spielen auch in den jeweiligen Vereinsfarben. Wie beispielsweise zum Derby.

Das war am Anfang nicht ganz einfach für mich als KSC-Anhänger unter all den FCKlern.

Nun ist das alles nicht ganz einfach, denn Mario Geggus leidet an Diabetischer Neuropathie: Seine Zuckererkrankung greift die Nerven an, sitzt deshalb seit drei Jahren im Rollstuhl. Und auch mit dem Schminken des ganzen Kopfes ist das nicht ganz so leicht. „Meine Frau macht das für mich. Wir haben das am Sonntag vor dem Spiel auf dem Parkplatz am Stadion gemacht“, erzählt er. Zwischen 30 und 40 Minuten dauere es, bis der KSC komplett auf seinem Kopf verewigt sei. Bei ihr selbst – sie hat das Rot im Gesicht schon vor der Fahrt auf den Betze vorbereitet – geht es natürlich entsprechend schneller.

Ein bisschen Foppen muss schon sein

Und wie läuft es in einer solchen Vereins-Mischehe privat, vor allem, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen? Geggus, der mit seinem KSC am Sonntag bekanntlich nicht sehr zufrieden sein konnte, sieht das ganz locker: „Natürlich foppen wir uns anschließend ein bisschen. Der Sieger ein bisschen mehr. Aber das ist alles. Wir sind in den Farben getrennt, aber in der Liebe vereint.“ Hinzu kommt für ihn: „Ich bin ja dem FCK nicht abgeneigt. Und die Stimmung auf dem Betze ist immer klasse. Aber der KSC ist einfach mein Herzensverein.“