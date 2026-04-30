Torsten Lieberknecht gibt sich kämpferisch. Vor dem Spiel bei Dynamo Dresden äußert er Sätze, die aufhorchen lassen. Die Startelf wird er verändern.

Es hatte teilweise etwas von einer Brandrede. Torsten Lieberknecht gab sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel des 1. FC Kaiserslautern bei Dynamo Dresden kämpferisch (Samstag, 13 Uhr, liveblog auf rheinpfalz.de). Zwischenzeitlich hatte man den Eindruck, der Trainer des FCK hält ein Plädoyer in eigener Sache. „Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich gezeigt habe. Hier sitzt kein No-Name, hier sitzt jemand, der schon etwas nachgewiesen hat in seiner Trainierkarriere und das werde ich hier auch beweisen“, betonte Lieberknecht.

Die Diskussionen um seine Person scheinen doch an ihm zu nagen. Nach den beiden Niederlagen in Kiel und zu Hause gegen Eintracht Braunschweig war die Trainerdiskussion das große Thema rund um den Betzenberg. Doch die Chefetage des FCK um Geschäftsführer Thomas Hengen stärkt dem 52 Jahre alte Lieberknecht den Rücken. Hengen griff nach dem Spiel in Kiel und gegen Braunschweig vielmehr die Spieler an, ätzte gegen deren Berufseinstellung, redete unter anderem von Wohlfühloase. „Die Resilienz scheint so nicht da zu sein, wie sie sollte. Aktuell will der ein oder andere vielleicht früher in Urlaub gehen“, spottete Hengen.

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen stärkt seinem Trainer den Rücken und zählt den ein oder anderen Spieler an. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Ein freies Wochenende genießen nun gleich neun FCK-Spieler. Ivan Prtajin (Achillessehnenriss), Naatan Skyttä, Daniel Hanslik (beide erkrankt), Mahir Emreli (Bauchmuskel-Probleme), Kenny Prince Redondo (Achillessehnenprobleme), Ji-soo Kim (Pferdekuss), Mika Haas (Rückenprobleme) sowie die Nachwuchsspieler Erik Müller und Dion Hofmeister fallen aus. So extrem wurde der FCK in dieser Saison noch nicht von Ausfällen gebeutelt. Ausgerechnet jetzt, wo die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen muss – bei einem Gegner, der in den letzten 14 Spielen 22 Punkte sammelte und 26 Tore erzielte. Und in einem Stadion, das für seine Stimmung berüchtigt ist. Den Dresdnern ist der 24. Mai 2022 nämlich noch sehr gut in Erinnerung. Damals gewann der FCK das Relegations-Rückspiel mit 2:0 und stieg in die Zweite Liga auf. Aus dem Heimblock wurde damals Pyrotechnik aufs Feld geworfen, irgendwann brannte sogar ein Feuer. „Es geht auch darum, Dresden aufzuzeigen, dass wir mit Wut im Bauch anreisen. Auch, wenn es dort ein Hexenkessel ist – aber was gibt es denn Schöneres als so ein Spiel bestreiten zu dürfen?“, sagte Lieberknecht.

Dafür will Torsten Lieberknecht in Zukunft sorgen

Von der Elf, die der Coach auf den Platz schicken wird, erwartet er, dass sie gewisse Grundtugenden zeigt. Für Lieberknecht sind es Punkte, die für den FCK wichtig sind: sich gegen etwas stemmen, eine ganz andere Körpersprache als zuletzt zeigen. „Das nagt an mir. Seit ich Trainer bin, auch hier, habe ich dies nie ansprechen müssen. Das hat die Mannschaft ausgezeichnet“, sagte Lieberknecht.

Torsten Lieberknecht greift beim FCK durch. Foto: IMAGO/Jan Huebner

In seinen vorherigen Stationen sei das immer ein Markenzeichen seiner Mannschaften gewesen, dass man eine Identifikation gespürt habe. „Ich werde auch dafür sorgen, dass man das hier in Zukunft vermehrt sehen wird, dass das kein Thema mehr werden wird“, sagt Lieberknecht. Für ihn gehe es um ein Miteinander, eine Diskussions-. und Trainingskultur. Da hapere es ganz offensichtlich, sonst würde es der Trainer nicht öffentlich thematisieren. „Ich bin auch zu 1000 Prozent sicher, dass mir dies gelingen wird“, beteuerte Lieberknecht: „Man kann versuchen, die Dinge sachlich, fachlich zu erklären. Es riecht aber so nach Rechtfertigungen. Ich möchte mich nicht rechtfertigen. Ich möchte nur weiterarbeiten und den FCK erfolgreich führen.“

In Dresden wird der FCK-Trainer die Mannschaft ändern müssen – aufgrund der vielen Ausfälle. Julian Krahl wird wieder ins Tor zurückkehren. Leon Robinson könnte ein Kandidat für die Startelf sein. Mehr wollte Lieberknecht nicht sagen. Auch nicht, ob er seine Grundordnung beibehält, also die Vierer-Abwehrkette, oder ob er zu einer Dreierkette zurückkehrt.