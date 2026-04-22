Am Freitag trifft der FCK auf Eintracht Braunschweig. Auf dem Betzenberg wird aber weniger über die Partie, sondern über viele andere Themen diskutiert.

Die Debatte der Woche hatte der Geschäftsführer höchstpersönlich eröffnet. FCK-Boss Thomas Hengen zeterte nach dem deprimierenden 0:3 bei Holstein Kiel, man müsse sich die Frage stellen, ob es einigen Spielern beim 1. FC Kaiserslautern nicht zu gut gehe. Ob man es nicht übertrieben habe mit den Annehmlichkeiten für das kickende Personal, was in einer gewissen Selbstzufriedenheit münde. Die Diskussion um eine vermeintliche Wohlfühloase am Betzenberg, die ein Grund für die sehr wechselhaften Leistungen des FCK in dieser Saison sein könnte, war damit losgetreten. Bis sie Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz vor dem Zweitliga-Spiel gegen Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) am Mittwoch mit einer nüchternen Einordnung de facto wieder einkassierte.

„Hier herrschen sehr, sehr gute Bedingungen, um dem Profifußball nachgehen zu dürfen. Aus Trainersicht, aus Spielersicht, für die Verantwortlichen“, sagte Lieberknecht. Es gebe viele Sachen, „wo du sagst, dass es Spaß macht für den FCK arbeiten zu dürfen“. Diese modernen und zeitgemäßen Rahmenbedingungen gebe es aber auch bei anderen Vereinen, „wo die Wohlfühloase noch größer ist und wo ihnen noch mehr abgenommen wird“. Allerdings leite sich daraus auch eine Forderung an die Profis ab: „Es geht darum, dass du den Spielern immer wieder verdeutlichen musst, dass es Teil der Arbeitsbedingungen ist. Die richtige Arbeit muss dann am Wochenende verrichtet werden.“ Am gesunden Essen, professionellen Regenerationsmöglichkeiten oder einer möglichst kräftesparenden An- und Abreise zu den Auswärtsspielen dürfte die seltsame Schwäche des FCK in der Fremde demnach wohl eher nicht ursächlich liegen.

Lieberknecht sprach am Mittwoch aber einen etwas valideren Punkt an, auf das er bei der Ursachenforschung für die in Summe längst nicht mehr zu tolerierenden Auswärtsaussetzer gestoßen sei: die mangelnde Widerstandsfähigkeit von Führungsspielern wie Semih Sahin, Marlon Ritter oder Fabian Kunze, wenn eine Partie gegen den FCK läuft. Zu besichtigen nach dem 0:1-Rückstand in Kiel, als sich die Lauterer ihrem Schicksal mehr oder weniger ergaben.

„Dann gibt es diesen Moment: Wer kristallisiert sich heraus und hält die Mannschaft zusammen, ist der Anker? Wir haben Leute, die dort hineinwachsen können, die auch die Vita haben. Zum Beispiel Mergim Berisha, wir haben die Erwartungshaltung an ihn. Auch Jacob Rasmussen und die Genannten“, sagte Lieberknecht. Vielleicht brauche es aber auch mehr Zeit, um in eine solche Führungsrolle hineinzuwachsen. Sahin zum Beispiel sei bei seiner vorigen Station in Elversberg immer von Mittelfeld-Kollege Robin Fellhauer „geführt“ worden. Es waren Aussagen, die den Verdacht nahelegen, zu den angekündigten Konsequenzen könnte gehören, dass der Kapitän spätestens in der nächsten Saison nicht mehr Marlon Ritter heißen könnte.

Doch keine Änderungen in der Startelf?

Kurzfristig mit Blick auf Braunschweig wird Lieberknecht seinen im Frust von Kiel angekündigten „harten Entscheidungen“ aber offenbar keine Taten folgen lassen. Gravierende Änderungen in der Startelf dürfte es nicht geben. „Den Zeitraum der Konsequenzen habe ich mir offengelassen“, schränkte der FCK-Trainer seine Aussagen beim vergangenen Spiel ein und fand schon wieder eher milde Worte für seine Mannschaft. „Wir haben die Situation, dass wir sehen: Die Jungs, die auf dem Platz stehen, haben schon viel Freude bereitet und es geschafft, diese 46 Punkte zu holen“, sagte Lieberknecht. Jeder Spieler könne mit guten Leistungen in der Trainingswoche „den Konsequenzen entgehen“ und sich danach im Spiel „rehabilitieren“. Das klingt nicht danach, dass die Startelf am Freitagabend gravierend anders aussehen wird als in Kiel.