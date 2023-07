Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 1. FC Kaiserslautern biegt auf die Zielgerade der Vorbereitung ein. Das zweite Trainingslager ist absolviert. Wie geht es nun weiter? Ein Investor wurde angeklagt – und FCK-Fans können Geld sparen.

Es ging beschaulich zu im Kurztrainingslager des FCK vorige Woche in Homburg. In der Abgeschiedenheit des Saarlands holten sich die Roten Teufel den Feinschliff für die kommende Saison in der Zweiten