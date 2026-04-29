Enis Kamga erlebt ein schwieriges Profidebüt. Mittlerweile überwiegt bei ihm die Freude. Dass die Zuschauer nach dem Spiel seinen Namen rufen, bemerkt er erst nicht.

Enis Kamga steht alleine vor der Westkurve. „Enis Kamga, Enis Kamga“, schallt es ihm von der legendären Tribüne im Fritz-Walter-Stadion entgegen. Gerade hat der 18-Jährige in der Zweiten Fußball-Bundesliga sein Pflichtspieldebüt für den 1. FC Kaiserslautern gegeben. Und das ist am Freitag beim 0:2 gegen Eintracht Braunschweig nicht wirklich gut gelaufen.

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Vor dem 0:1 hat Kamga einen Schuss nicht festhalten können, und Torschütze Faride Alidou ist einen Tick schneller am Abpraller als der junge Torhüter. Mist. Aber Kamga ist nicht alleine. Beim Gang in die Halbzeitpause läuft Stammkeeper Julian Krahl auf seinen Vertreter zu und legt ihm einen Arm um die Schulter. Dem Vernehmen nach war Krahl in die Entscheidung eingebunden, Kamga am Freitag ins Tor zu stellen. „Er hat mich aufgemuntert und mir gesagt, dass ich weitermachen und den Moment genießen soll“, sagt der Debütant mit ein paar Tagen Abstand im Gespräch mit dieser Zeitung.

Gyamfi passt auf

Und das macht Kamga dann auch, so gut es eben beim insgesamt schwachen FCK-Auftritt gegen Braunschweig möglich ist. Immer wieder bietet er sich im Spielaufbau aktiv als elfter Feldspieler an. Beim zweiten Gegentor des Abends, nach einem Konter, ist er machtlos. „Abgesehen vom 1:0 hat er einen stabilen Eindruck gemacht, aber dieses Risiko sind wir eingegangen“, sagt FCK-Sportdirektor Marcel Klos direkt nach Abpfiff. Stimmt – fast. Denn einmal noch verspringt Kamga ein Rückspiel seiner Vorderleute, Maxwell Gyamfi bügelt den Fauxpas aus.

Ansonsten verläuft die Partie des deutschen U19-Nationalkeepers ohne Aufreger. Auf der Linie auszeichnen kann sich Kamga am Freitag nicht, denn abgesehen von den beiden Toren fliegen keine Bälle gefährlich auf den Kasten. „Er ist ein Riesentalent, ich bin von ihm total überzeugt. Er wird seinen Weg gehen. Als Torwart musst du mit solchen Situationen umgehen, das wird er auch machen. Fehler im ersten Spiel sind schon den Großen passiert“, sagt Alexander Bugera, Trainer der U21 des FCK, für die Kamga in der Oberliga Stammkeeper ist. Beim 4:3-Auswärtssieg der zweiten Mannschaft am Sonntag in Mainz-Gonsenheim ist Kamga Zuschauer.

Die Nacht zuvor kaum geschlafen

Für ihn überwiegt ein paar Tage nach dem Zweitligadebüt die Freude über den sportlichen Meilenstein. „Ich bin immer noch voller Euphorie. Das werde ich wahrscheinlich nie vergessen“, sagt Kamga. „Klar wäre es noch schöner gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Aber ich möchte die Freude über mein Debüt trotzdem weiter mitnehmen.“

Als der 18-Jährige von seinem Startelfeinsatz erfahren hat, war die Aufregung erst einmal groß. „Das Gefühl ist schwierig zu beschreiben. Das ist ein Mix aus Vorfreude und Erwartung an das Spiel. Ich habe mich sehr gefreut“, sagt er. Die Nacht vor dem Spiel war aber schwierig gewesen, gibt Kamga zu. Nach der Partie gibt es viel Zuspruch. Auf dem Handy ploppt eine Nachricht nach der anderen auf. „Das waren sehr viele, überwiegend positiv. Das ist schön zu wissen, dass es Leute gibt, die mich unterstützen“, sagt Kamga.

Zuschauer bauen Kamga auf

Und damit wieder zurück ins Stadion, wo die Fans in der Westkurve dem jungen Torhüter direkt nach dem Abpfiff Mut machen. „Ich habe das erst gar nicht so richtig mitbekommen. Erst als Semih Sahin meinte, dass sie mich rufen, habe ich das wahrgenommen. Das war etwas Besonderes für mich, dass sie trotz der Niederlage meinen Namen rufen“, sagt Kamga. Während er noch den Applaus der Zuschauer entgegen nimmt, warten ein paar Teamkollegen auf etwa halber Strecke zum Spielertunnel, um das Talent in Empfang zu nehmen. Mit Semih Sahin, Julian Krahl, Jacob Rasmussen, Dion Hofmeister und Ji-soo Kim geht Kamga dann vom Rasen.

Am Dienstag steht er schon wieder mit den Teamkollegen auf dem Platz und bereitet sich auf das kommende Wochenende vor. Für die Profis geht es am Samstag nach Dresden (13 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de). Kamga könnte am gleichen Tag für die U21 des FCK gegen den FC Arminia Ludwigshafen das Tor hüten.