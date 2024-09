In der Nachbetrachtung schwirrten Anfang aber schon die ersten Ideen für die Partie gegen den Hamburger SV durch den Kopf. Die Gedankenspiele wurden dann kurz vor dem Duell der beiden Gründungsmitglieder der Fußball-Bundesliga sichtbar. Anfang baute die Startelf um. Jan Gyamerah, Filip Kaloc, Marlon Ritter und Richmond Tachie rückten in die Startelf. Dafür saßen Almamy Touré und Daniel Hanslik zunächst auf der Ersatzbank. Daisuke Yokota und Philipp Klement waren erst gar nicht im Kader – von der Startelf auf die Tribüne.

Die Analyse nach der 1:3-Niederlage am Samstag gegen Hannover 96 dauerte am Dienstag länger als gedacht. Markus Anfang , der Trainer des 1. FC Kaiserslautern , hatte viel zu erklären. Das öffentliche Training begann daher eine Stunde später als offiziell vorgesehen.

Der 1. FC Kaiserslautern führt gegen den Hamburger SV lange Zeit 2:0. Doch in der Nachspielzeit gleicht der HSV noch aus vor 49.327 Zuschauer im erstmals ausverkauften Fritz-Walter-Stadion. Für den FCK ist das bitter, weil die Mannschaft eine starke Trotzreaktion nach dem Auftritt in Hannover zeigte.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via GlomexSport.

Noch mehr FCK-Artikel gibt es hier:

Pokalsieger, Absteiger, Wiederaufsteiger, Meister: Der 1. FC Kaiserslautern ist wie kaum ein zweiter deutscher Fußballverein in der Region verankert. Unsere Redaktion ist dicht dran am FCK und bietet exklusive Einblicke in den legendärsten Club aus der Pfalz. Alle wichtigen Infos, Hintergründe und Neuigkeiten gibts für Fans auch in unserem Newsletter!