czlmieih ssu;cotsrkclh&mlui lm;eugenbgur&e iennes ieninsteg lIdtrnaesogt mlpeuKs am iStgnaaaasgt.mhmtc erD 26 aJehr tela ;emuutlSFrCKrm-& eiztreel ianmc&mhl;ul beied roTe mebi 1:2 S2-0ge:)i( des CFK in der rneest Fok-uadelnPrBD iebm iiinltstgtrDe FC dtnaI.golts Dei tsere Cecahn eds CKF knteesv

Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt mit 2:1 (2:0) beim FC Ingolstadt in der ersten DFB-Pokalrunde. Lauterns Angreifer Jannik Mause erzielt an alter Wirkungsstätte beide FCK-Tore. Dann wird es aber plötzlich spannend.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via GlomexSport.

Noch mehr FCK-Artikel gibt es hier:

Pokalsieger, Absteiger, Wiederaufsteiger, Meister: Der 1. FC Kaiserslautern ist wie kaum ein zweiter deutscher Fußballverein in der Region verankert. Unsere Redaktion ist dicht dran am FCK und bietet exklusive Einblicke in den legendärsten Club aus der Pfalz. Alle wichtigen Infos, Hintergründe und Neuigkeiten gibts für Fans auch in unserem Newsletter!