Der FCK sendet im Abstiegskampf der Zweiten Bundesliga ein Lebenszeichen. 3:0 siegt Lautern in Rostock. Ein Mann spielt sich in den Mittelpunkt

Ragnar Ache, Stürmer des FCK: Es gehen einem so viele Gedanken durch den Kopf, als der Fan da durchbrach. Will er uns nur anschreien, was will er? Man darf ein Derby gegen den KSC nicht so verlieren. Wir haben nun eine sehr gute Reaktion gezeigt. Wir hatten die Woche ein Extra-Meeting mit den Fans, haben uns als Mannschaft zusammengesetzt und viel trainiert. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man dann gewinnt nach dieser Woche und dann auch noch erstmals zu Null in der Liga.

Friedhelm Funkel, Trainer des FCK: Es freut mich, dass die Mannschaft so eine Reaktion gezeigt hat, dass sie kompakt und geschlossen aufgetreten ist. Wir hatten das notwendige Glück, das frühe Führungstor zun erzielen. Das hat uns etwas Sicherheit gegeben. Trotzdem war Hansa immer gefährlich. Dann kam die Gelb-Rote Karte für Hansa. Da ist es natürlich schwer in so einer Situation, dem Spiel eine Wende zu geben. Das hat Hansa in den ersten zehn bis 15 Minuten der zweiten Halbzeit geschafft. Da hat Hansa ein Tor erzielen können. Da war ich mit dem Auftreten meiner Mannschaft nicht zufrieden. Da ist es normal, dass man müde wird. Das macht sich irgendwann negativ bemerkbar. Darauf hatten wir auch etwas gesetzt. Das haben wir dann mit zwei weiteren Toren ausgenutzt.

Julian Niehues, Mittelfeldspieler des 1. FC Kaiserslautern: Wir sind sehr erleichtert. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und können mit unserer Leistung von Anfang an zufrieden sein. Die Rote Karte spielte uns in die Karten, aber so ein Spiel muss man erst einmal gewinnen. Es gab Momente, da haben wir das nicht getan. Aber wir haben endlich, endlich mal zu Null gespielt. Das ist alles, was zählt.

Der FCK hat viele Chancen gegen Rostock, hier Kenny Prince Redondo. Foto: Gregor Fischer/dpa

Aaron Opoku, Offensivspieler des FCK: Es ist das erste Mal, dass mich ein Fan attackierte. Ich wurde nur etwas erwischt. Ich hatte keine Angst, weil die ganze Mannschaft sofort direkt vor mir stand. Es war unnötig, so etwas gehört nicht auf den Platz. Wir haben die Woche viel und noch mehr gearbeitet. Wir haben die Woche viel analysiert und haben uns an die eigene Nase gefasst. Wir haben uns belohnt und das erste Mal zu Null gespielt. Das war ein Befreiungsschlag.

Julian Krahl, Torwart des FCK: Es fühlt sich super an, wenn man erstmals zu Null spielt. Aber darum geht es mir nicht, auch wenn ich mich darüber freue. Aber wir haben eine gute Leistung an den Tag gelegt. Rostock hat es in der zweiten Halbzeit in Unterzahl gut gemacht. Wir müssen uns bei den Fans bedanken, wir haben uns unter der Woche mit ihnen zusammengesetzt. Sie haben uns klar gemacht, dass wir mehr FCK auf den Platz bringen müssen. Ob es ohne dieses Gespräch auch so gekommen wäre, weiß ich nicht, aber es war wichtig. Fußball hat viel mit Mentalität zu tun, und die haben wir heute an den Tag gelegt. Wir dürfen den Sieg nicht überbewerten. Es war ein Spiel, es waren drei Punkte auf dem Weg zum Klassenverbleib.

Mersad Selimbegovic, Trainer von Hansa Rostock: Du rennst nach dem frühen Gegentreffer nur hinterher. Die Gelb-Rote Karte war ein Schlag ins Gesicht. Da wussten wir, es wird noch schwerer. Nach dem zweiten Treffer wussten wir, dass heute nichts mehr geht. Wir konnten keine Aktion mehr nach vorne setzen. Wir haben es nicht geschafft, uns zu wehren.