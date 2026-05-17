Der FCK siegt erstmals in Magdeburg. Das glanzlose 1:0 ist ein versöhnlicher Saisonabschluss, denn der FCK erreichte noch das Saisonziel. Die Stimmen zum Spiel.

Marlon Ritter, Mittelfeldspieler und Kapitän des FCK: „Es war ein Spiel mit wenig Torchancen. Wenn Julian Krahl Anfang der zweiten Halbzeit die Magdeburger Chancen nicht hält, stehen wir hier und schauen doof. Wir haben vor der Saison gesagt, dass wir besser sein wollen als vorige Saison. Das ist uns gelungen. Somit haben wir das Ziel erreicht. Meine Gefühlslage ist heute richtig gut. Wir haben eine lange Rückfahrt, da können wir uns lange unterhalten. Abschalten ist jetzt wichtig, denn bei uns im Verein ist immer viel Unruhe. Wenn du zwei Spiele verlierst, wird alles in Frage gestellt: der Trainer, die Mannschaft, die Kaderzusammenstellung, die Fans sind unzufrieden. Ich bin froh, dass jetzt Urlaub ist und man viele Dinge beiseite legen, einfach mal Papa sein kann. Allerdings müssen wir einige Läufe absolvieren. Das können wir verkraften. Bei uns im Umfeld hättest du immer gerne eine ruhige Saison. Bei uns ist das abhängig, ob wir zu Beginn viele Spiele gewinnen oder verlieren. Wir müssen einen Mittelweg finden, damit alle zufrieden sind. Ich glaube, es wird ein großer Umbruch passieren. Da müssen wir uns finden. Deswegen bringt es jetzt nichts, über die neue Saison groß zu reden.“

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FCK-Torwart Julian Krahl war in Magdeburg einer der besten Lauterer Spieler. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Julian Krahl, Torwart des FCK: „Es waren sehr intensive 90 Minuten. Wir haben viel gekämpft und gebissen. Wir haben Magdeburg weitestgehend von unserem Tor weggehalten. Es war ein klassisches 0:0-Spiel. Viel schöner als der erste Sieg in Magdeburg ist, dass wir nach dem Heimsieg letzte Woche gegen Bielefeld wieder gewonnen haben und die Jungs, die uns verlassen, sich nochmals mit einem Erfolg verabschieden konnten. Wir haben die letzten beiden Spiele ohne Gegentor beendet. Das ist eine Eigenschaft, die wir kommende Saison häufiger zeigen können. Am Ende ging es darum, den sechsten Platz zu erreichen. Das haben wir geschafft. Es waren zu viele Auf und Abs in der Saison. Jetzt stecken noch viele Emotionen in jedem Spieler für ein Saisonfazit. Aber jeder Spieler kann ehrlich mit etwas Abstand seine eigene Bilanz ziehen.“

David Schramm, Mittelfeldspieler des FCK: „Ich hatte nicht das Gefühl, dass Magdeburg zu Beginn gefährlich wird. Es ging jetzt sehr schnell, jede Woche einen draufgesetzt. Aber ich versuche einen kühlen Kopf zu bewahren, will mich weiterentwickeln. Ich genieße das und bin auch sehr dankbar. Der Unterschied zur Oberliga ist die Körperlichkeit und die Fitness sowie die Entscheidungsfindung. Man spielt in der Zweiten Liga mit viel weniger Ballkontakten.“

Torsten Lieberknecht; Trainer des FCK: Glückwunsch an meine Mannschaft für ein anspruchsvolles defensives Spiel, was uns erwartet hat. Die Mannschaft hat defensiv ein sehr ordentliches Spiel gezeigt. Es freut einen für die Jungs, auswärts zu gewinnen und das noch einmal geschafft zu haben.