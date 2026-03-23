Sechs Profis des FCK sind in der kommenden Woche auf Länderspielreise unterwegs – mit teils exotischen Zielen. Ein Nationalspieler will aber lieber beim Klub trainieren.

Für zwei bessere Testspiele ans andere Ende der Welt: Die finnische Fußballnationalmannschaft setzt sich Anfang dieser Woche zu einer sehr langen Reise ins Flugzeug. Das Ziel von Team Suomi: Auckland in Neuseeland. 24 Stunden Flug, zwölf Stunden Zeitunterschied.

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Mit dabei auf diesem ungewöhnlichen Trip wird auch Naatan Skyttä sein, Profi des 1. FC Kaiserslautern. Auf die Finnen wartet auf dem Traumurlaubsziel im Pazifik bei einem kleinen Turnier im Rahmen der Fifa-Series zunächst eine Partie gegen Gastgeber Neuseeland (27.März), bevor es gegen WM-Teilnehmer Kap Verde (31. März) geht. Skyttä hat danach nur noch drei Tage Zeit für Rückreise und Regeneration, bis der FCK am Karsamstag (4. April, 13 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) im Fritz-Walter-Stadion auf Fortuna Düsseldorf trifft. Die Mannschaft von Ex-Lautern-Coach Markus Anfang hat am Sonntag eine 2:5-Abreibung zuhause gegen Hertha BSC verpasst bekommen.

Dem FCK erging es beim ernüchternden 0:3 in Nürnberg allerdings auch nicht besser. In der Länderspielphase will Torsten Lieberknecht noch einmal dezidiert der Frage auf den Grund gehen, warum sein Team nach guten Spielen wie dem 3:0 im Derby gegen den Karlsruher SC regelmäßig echte Systemausfälle erleidet. Am Wochenende soll es einen internen Test geben, an dem auch Talente aus der U17, U19 und U21 beteiligt sein werden. „Sie sollen die Chance bekommen, sich mal zu zeigen“, sagte Lieberknecht in Nürnberg.

Das Länderspielfenster bietet dazu eine gute Gelegenheit, da insgesamt sechs Spieler aus dem Profikader der Roten Teufel mit Nationalteams unterwegs sind. Verteidiger Ji-soo Kim fliegt zu einem Lehrgang mit der U23 Südkoreas in seine Heimat, er könnte bei zwei nicht-öffentlichen Freundschaftsspielen gegen die USA und Japan auflaufen.

In Europa und Deutschland bleiben aber die anderen Lauterer Länderspielreisenden: Stürmer Norman Bassette spielt in der EM-Qualifikation mit Belgiens U21 gegen Österreich und in den Niederlanden. FCK-Eigengewächs Mika Haas wurde von Trainer Hannes Wolf für die Partien der deutschen U20 in Berlin gegen Tschechien und in Lublin gegen Polen nominiert.

Hofmeister und Kamga bei U-Teams des DFB

Mittelfeld-Hoffnung Dion Hofmeister fährt mit der U17 des DFB zur zweiten EM-Qualifikationsrunde nach Slowenien, wo Partien gegen Nordmazedonien, Slowenien und Frankreich anstehen. Und U-19-Trainer Hanno Balitsch hat FCK-Torwarttalent Enis Kamga für die Begegnungen gegen Schweden, Griechenland und Österreich in Dreieich bei Frankfurt ins Aufgebot berufen.

Betze statt Baku: Mahir Emreli verzichtet auf die Spiele mit Aserbaidschans Nationalteam. Foto: IMAGO/NurPhoto

Ein weiterer Nationalspieler in Reihen des FCK hat freiwillig auf den Trip zur Nationalmannschaft verzichtet. Angreifer Mahir Emreli will die Zeit nach seiner langen Verletzung lieber mit Training auf dem Betzenberg nutzen, statt mit Aserbaidschan bei der Fifa-Series in Baku gegen St. Lucia und Sierra Leone zu spielen. Beim 0:3 in Nürnberg hatte der Angreifer nach seiner Einwechslung in der 56. Minute einen ziemlich lustlos wirkende Leistung gezeigt, zur Topform fehlt trotz seines ersten Liga-Tores gegen den KSC offenbar noch einiges. Der aserbaidschanische Verband hat Emrelis Wunsch zugestimmt, obwohl der Stürmer im Team von Trainer Aykhan Abbasov als Leistungsträger gilt.