Der 1. FC Kaiserslautern ist bei Holstein Kiel zu Gast. Alles, was es rund um die Partie zu wissen gibt.

Nicht einmal eine Woche nach dem 1:0-Auswärtssieg bei Hertha BSC ist der 1. FC Kaiserslautern schon wieder in der Fremde gefordert. Am Freitag stehen Trainer Torsten Lieberknecht und sein Team Holstein Kiel gegenüber. Anpfiff im Holstein Stadion ist um 18.30 Uhr. Geleitet wird das Spiel vom Schiedsrichter Marc Philip Eckermann aus Winnenden. Übertragen wird die Partie vom Bezahlsender „Sky“ sowie dessen Streamingdienst „wow“.

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Laut FCK sind alle 1453 Gästekarten vergriffen. Wer nach Kiel reist, kann dies per Auto, Reisebus oder Bahn tun. Die Busse können laut FCK direkt am Stadion parken. Für Autofahrer gibt es einen eigenen überwachten Gästeparkplatz. Die Hausherren teilen mit, dass von dort ab zwei Stunden vor Spielbeginn Shuttlebusse zum Stadion pendeln. Der FCK weist darauf hin, dass von hier ein zwei Kilometer langer Fußmarsch zum Stadion anstünde.

Der Parkplatz befindet sich in der Leibnizstraße, an der Ecke zu „Am Botanischen Garten“. Die Roten Teufel empfehlen, in Kiel von der A215 über die B76 (Fahrtrichtung Eckernförde) bis zur Abfahrt Kronshagen Nord zu fahren. Dort geht es dann links auf die Eckernförder Straße. Nach circa 800 Metern rechts in die Johann-Fleck-Straße abbiegen, beschreibt der FCK weiter. Nach rund 500 Metern geht es rechts in die Olshausenstraße, dann an der Universität links in die Leibnizstraße, an deren Ende sich der Parkplatz befindet. Der Gästeblock öffnet um 16.30 Uhr.

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Wer mit dem Zug reist, wird mit dem Bus vom Bahnhof ans Stadion gebracht. Die Kieler Verkehrsgesellschaft teilt mit, dass ab zwei Stunden vor dem Spiel, bis 90 Minuten nach Abpfiff, die Linie X91 ab dem Bussteig C3 vom Hauptbahnhof aus pendelt. Abgefahren wird wenigstens alle 15 Minuten. Unterwegs halten die Busse an den Haltestellen „Wilhelmplatz“ und „Kronshagener Weg“. Laut FCK gibt es auch einen kostenlosen Gäste-Shuttle.

Die Kieler stecken mit ihrem neuen Trainer Tim Walter mittendrin im Abstiegskampf der Zweiten Fußball-Bundesliga. Jedoch wurden aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte geholt. Derzeit liegt der Bundesliga-Absteiger nur zwei Punkte über dem Relegationsplatz. FCK-Trainer Lieberknecht erwartet ein physisches Spiel und warnt davor, die „Störche“ nur am Tabellenplatz zu messen. Das Hinspiel auf dem Betzenberg endete im November aus FCK-Sicht 4:1.