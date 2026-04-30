Der 1. FC Kaiserslautern ist in Dresden zu Gast. Die Partie wird als Hochrisikospiel eingestuft. Was es zum Auswärtsspiel zu wissen gibt.

Dynamo Dresden empfängt den 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff ist am Samstag, 13 Uhr, im Rudolf-Harbig-Stadion (Liveblog auf rheinpfalz.de). Übertragen wird die Partie beim Bezahlsender „Sky“ sowie dessen Streamingdienst „wow“.

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Wie die Stadt Dresden mitteilt, ist die Partie von der Polizei, Stadt sowie Dynamo-Vertretern als Hochrisikospiel eingestuft worden. Die Stadt hat aus diesem Grund eine Allgemeinverfügung erlassen, die im Gebiet rund um das Stadion und den nahen Lennéplatz unter anderem das Mitführen untersagt von Pyrotechnik, Messer, Sturmhauben, Schlauchschals, Einwegoveralls sowie Kapuzenjacken oder Kapuzen mit integrierter Brille. Vom Hauptbahnhof kommend halten am Lennéplatz diverse Straßenbahnlinien (Linien neun bis elf). Bis zum Stadion sind es von dort noch circa vier Minuten Fußweg.

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Für FCK-Fans gibt es einen Sonderzug aus der Pfalz nach Sachsen. Abfahrt am Gleis 1 des Kaiserslauterer Hauptbahnhofs ist am Samstag um 2.32 Uhr, Zwischenstopp am Ludwigshafener Hauptbahnhof, Gleis 1, um 3.19 Uhr. Auf dem Rückweg verlässt der Zug um 16.45 Uhr den Dresdener Hauptbahnhof auf Gleis 1. Vorab war eine Anmeldung nötig. Für die Fans aus dem Sonderzug wird es Bus-Shuttles zum Stadion geben. Die Polizei weist darauf hin, dass sich die Fans nach der Ankunft in Richtung der Lokomotive zum Ostbau wenden sollen, von wo es dann zum Stadion geht. Fans, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, den bewachten Parkplatz am Trümmerberg in der Schlachthofstraße zu nutzen. Von dort gibt es einen Bus-Shuttle zum Stadion.

Dynamo Dresden steckt im Abstiegskampf der Zweiten Fußball-Bundesliga. Jedoch hat sich das Team von Trainer Thomas Stamm etwas Luft verschaffen können und belegt derzeit den zwölften Tabellenplatz. Zwei der vergangenen vier Ligaspiele wurden gewonnen. Das Hinspiel auf dem Betzenberg endete aus FCK-Sicht 3:1. Zuvor trafen beide Klubs zuletzt im Relegations-Rückspiel 2022 aufeinander, das der FCK bekanntlich 2:0 gewann. Damals warfen Dresdener Anhänger Pyrotechnik und Böller auf das Spielfeld.

Das Wiedersehen am Schauplatz von damals wird von Schiedsrichter Patrick Alt aus Illingen geleitet.