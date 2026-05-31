Die U21 des FCK hat sich am Samstag die Meisterschaft in der Oberliga gesichert und damit den direkten Aufstiegsplatz. Bei den Verantwortlichen geht der Blick nach vorne.

Es hat alles gepasst. Bei Sonnenschein, knapp 30 Grad und vor einem gut gefüllten Unterrang der Westkurve im Fritz-Walter-Stadion hat die U21 des 1. FC Kaiserslautern am Samstagnachmittag die Meisterschaft in der Fußball-Oberliga eingefahren. Damit verbunden ist der auf dem Betzenberg so sehnlich erwartete Aufstieg in die Regionalliga. 5:0 hieß es am Samstag aus FCK-Sicht gegen das teilweise etwas überfordert wirkende Tabellen-Schlusslicht Eppelborn.

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In der kommenden Spielzeit geht es dann gegen die Kickers Offenbach, den FC Homburg oder Eintracht Trier statt gegen Engers, TuS Koblenz oder den SV Gonsenheim. Viel wichtiger als die Namen der Gegner ist für die Roten Teufel die Qualität. „Das ist ein wichtiges Signal in Sachen Professionalisierung und auch für unsere jungen Spieler. Die bekommen auf höherem Niveau eine Ausbildung und die Verzahnung mit der Profi-Abteilung wird enger“, sagte der FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen, während zeitgleich die U21 der Roten Teufel vor der Westkurve die Meisterschaft feierte. Statt wie bisher zwei Klassen, müssen Talente beim Sprung aus der zweiten in die erste Mannschaft nur noch eine Liga überspringen. Das dürfte die Anpassung an die Zweite Bundesliga etwas weniger hart ausfallen lassen.

Vom Sportplatz auf die Zweitliga-Bühne

In der gerade abgelaufenen Saison spielte das Talent David Schramm vor seinem Profidebüt noch auf dem Sportplatz des SV Gonsenheim (4:3). Eine Woche später schickte in Profi-Trainer Torsten Lieberknecht vor über 30.000 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion gegen Dynamo Dresden auf den Rasen (0:1).

Im vergangenen Jahr war die U21 der Roten Teufel noch in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga gescheitert. Die Verantwortlichen ließen in der Folge keine Zweifel daran, dass das in der Spielzeit 2025/26 nachgeholt werden soll. Mit Erfolg.

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Hengen blickt voraus

Nun soll die zweite Mannschaft in der Regionalliga etabliert werden. Dass der Sprung von der Fünft- in die Viertklassigkeit kein leichter ist, zeigen die Absteiger am Ende dieser Saison. Drei von vier Neulingen in der Regionalliga Südwest müssen wieder runter. Einzig Sonnenhof Großaspach marschierte in die Dritte Liga durch. „Die Liga wird nächste Saison nicht einfach. Es steigt ja zum Beispiel Ulm aus der Dritten Liga ab. Wir müssen vorbereitet sein, um keine Fahrstuhlmannschaft zu werden, und in dieser Liga bestehen“, sagte Hengen.

Niklas Martin, bisher Co-Trainer bei den Profis unter Lieberknecht, ist als Leiter Leistungsbereich am NLZ künftig auch für die U21 der Roten Teufel zuständig. Er steckt schon mitten in den Planungen für das erste Regionalliga-Jahr der zweiten Mannschaft seit 2017. „Das Grundgerüst steht, wir haben viele sehr gute junge Spieler, die wir integrieren wollen, die auch aus der U19 nach oben kommen“, sagte Martin am Samstag. „Wir wollen eine bestimmte Altersstruktur schaffen, wollen die Jungen aber auch mit ein, zwei erfahreneren Spielern heranführen.“

Jean Zimmer, bis zum Ende der Saison 2024/25 noch als Profi aktiv, führt das Team von U21-Trainer Alexander Bugera an. Aber noch ein älterer Spieler könnte nicht schaden, findet Martin. Aber: „Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Das muss auch im Gesamtkonstrukt passen. Es sollte ein Spieler mit FCK-Vergangenheit sein. Man muss für die Aufgabe brennen, die jungen Spieler heranzuziehen.“

Nach dem Spiel wird gefeiert

Am Aufstiegswochenende geht es für die Mannschaft aber erst einmal ums Feiern der Meisterschaft. Nach der Partie sprangen Zimmer, U19-Nationaltorwart Enis Kamga und Co. mit Aufstiegsshirts über den Rasen. Trainer Bugera und sein Team haben sich um eine Örtlichkeit in der Lauterer Innenstadt bemüht. „Hoffentlich hält das Wetter“, sagte der Trainer, durchnässt von diversen Bier-Duschen, in den Katakomben des Fritz-Walter-Stadions.