Der 34. Spieltag steht an. Der 1. FC Kaiserslautern muss nach Magdeburg. Was es zur Partie zu wissen gibt.

Es ist so weit. Die Saison 2025/26 in der Zweiten Fußball-Bundesliga geht zu Ende. Am Sonntag stehen sich ab 15.30 Uhr am 34. Spieltag traditionell die 18 Zweitliga-Teams gegenüber. Der 1. FC Kaiserslautern spielt gegen den 1. FC Magdeburg. Übertragen wird das Spiel beim Bezahlsender „Sky“ und dessen Streaminganbieter „wow“. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Max Burda aus Berlin.

An dieser Stelle finden Sie unseren aktuellen Podcast via Podigee. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Für den FCK ist Magdeburg ein schweres Pflaster. Seit 2020 haben die Roten Teufel in Sachsen-Anhalt keinen einzigen Punkt geholt. Das Team aus der Landeshauptstadt ist mit den Lautrern 2022 in die Zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegen.

Magdeburg war über weite Teile der Saison mitten im Abstiegskampf. In der Rückrundentabelle belegt das Team von Trainer Petrik Sander Platz acht, punktgleich mit dem FCK auf Rang zehn (22 Punkte). Derzeit rangieren die Magdeburger drei Zähler über dem Relegationsrang. Da Arminia Bielefeld, die Platz 16 belegen, das leicht bessere Torverhältnis hat, könnte der FCM theoretisch noch über die Relegation absteigen. In der Vorwoche hat Magdeburg 3:1 in Kiel gewonnen. Der FCK fährt mit dem 2:0 gegen Arminia Bielefeld im Rücken nach Sachsen-Anhalt. Im Hinspiel verloren die Roten Teufel 2:3 auf dem Betzenberg.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Beim Rückspiel unterstützen laut FCK rund 2500 Fans die Roten Teufel beim Auswärtsspiel. Wer mit dem Zug an den Hauptbahnhof Magdeburg fährt, werde von der Polizei mit der Regionalbahn an den Haltepunkt Herrenkrug geleitet, von wo Shuttlebusse an den Gästeparkplatz fahren. Ans Stadion fahren vom Hauptbahnhof zudem die Straßenbahnlinien 4 (Fahrtrichtung Cracau, Haltestelle Mehringstraße) und 6 (Fahrtrichtung Herrenkrug, Haltestelle Arenen).

Für Autofahrer empfiehlt der FCK folgende Route: Auf der A2 bis zur Abfahrt Lostau/Hohenwarthe fahren. Danach geht es rechts über die L52 in Richtung Lostau, durch die Ortschaft bis zur B1, dann rechts auf der Bundesstraße in Richtung Magdeburg. Ab Ortseingang fährt man laut FCK weiter auf der B1 (Berliner Chaussee), bis zum VW-Autohaus auf der linken Seite. Ab dann sei der Gästeparkplatz ausgeschildert. Links geht es bis zum Ende der Straße „Am Hammelberg“. Am Ende der Straße geht es rechts in den Gübser Weg. Dort befindet sich der Parkplatz.

Von der A14 kommend geht es laut FCK ab der Abfahrt Schönebeck über die B246a bis hinter Gommern. Dort geht es über die B184 bis Heyrothsberge. Ab da geht es auf die B1 in Richtung Magdeburg. Danach geht es laut FCK weiter wie oben beschrieben.