Der Karlsruher SC ist am Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg zu Gast. Wer das Derby im Südwesten im Fernsehen zeigt und was es sonst noch zu wissen gibt.

Derbyzeit auf dem Betzenberg. Nachdem zuletzt zweimal hintereinander der Karlsruher Wildpark Austragungsort der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Karlsruher SC war, ist nun wieder das Fritz-Walter-Stadion dran. Die bislang letzte Auflage in der zweiten Jahreshälfte 2025 endete 3:2 aus Sicht der Roten Teufel.

Der FCK geht mit zwei Niederlagen in Folge – 1:2 gegen Paderborn und 2:3 in Bochum – in das stets reizvolle Südwest-Duell. Verteidiger Leon Robinson fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt, dafür dürften in der Abwehr Jacob Rasmussen (nach Gehirnerschütterung) und Maxwell Gyamfi (zweite Trainingswoche nach Muskelfaserriss) wieder zur Verfügung stehen.

Der KSC unter Trainer Christian Eichner hat sich aus einem Zwischentief wieder herausgekämpft, blieb in den zurückliegenden drei Partien ungeschlagen (sieben Punkte) und holte nach einer Aufholjagd im Wildpark zuletzt ein 3:3 gegen Dynamo Dresden. Zusätzlicher Anreiz: Mit einem Sieg auf dem Betzenberg könnten die Badener zumindest nach Punkten mit dem FCK gleichziehen.

Zu sehen ist die Partie beim Bezahlsender Sky sowie bei dessen Streaminganbieter „Wow“. Anpfiff ist am Sonntag, 13.30 Uhr (Liveblog auf rheinpfalz.de). Das Spiel wird voraussichtlich ausverkauft sein, ins Fritz-Walter-Stadion passen aktuell 49.327 Zuschauer. Am Donnerstag gab es für den Heimbereich nur noch vereinzelt Restkarten, rund 5000 KSC-Fans haben sich angekündigt.

Nach dem Hinspiel 2025/26 im Karlsruher Wildpark lieferten sich beide Fanlager eine wüste Schlägerei auf den Rängen. Auch bei der neuerlichen Auflage ist mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen der Polizei zu rechnen.