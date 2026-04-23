Für den 1. FC Kaiserslautern steht das nächste Freitagabendspiel an. Ab 18.30 Uhr ist Eintracht Braunschweig zu Gast. Was es zur Partie zu wissen gibt.

Nach zuletzt zwei Auswärtsspielen in Folge darf der 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend, 18.30 Uhr, wieder auf heimischem Rasen ran. Eintracht Braunschweig ist in der Zweiten Fußball-Bundesliga zu Gast (Liveblog auf rheinpfalz.de). Zu sehen ist die Partie beim Bezahlsender „Sky“ sowie dessen Streamingdienst „wow“. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Lars Erbst.

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Laut FCK sind bislang 43.592 Karten für das Spiel verkauft worden, 850 davon an den Gäste-Anhang. Das Fritz-Walter-Stadion wird also nicht ausverkauft sein. Restkarten werden am Spieltag an der Clearing-Stelle der Südtribüne sowie an der Clearing-Stelle Nord/Ost verkauft, teilen die Roten Teufel mit. Diese seien ab 15.30 Uhr geöffnet. Das Stadion ist am Freitag von 16.30 Uhr bis 21.45 Uhr geöffnet.

Der FCK weist zudem darauf hin, dass der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Neustadt und Ludwigshafen sowie aus Pirmasens kommend aufgrund von Bauarbeiten beeinträchtigt ist. In die Vorderpfalz wird es zwei Zusatzzüge geben. Abfahrt des ersten Zuges ist um 15.23 Uhr am Ludwigshafener Hauptbahnhof, der zweite fährt um 16.11 Uhr ab. Die Züge bedienen bis Lambrecht alle Stopps, fahren danach bis Kaiserslautern durch.

Abstiegskampf für Braunschweig

Nach Abpfiff fahren zwei Zusatzzüge um 21.02 und 21.22 Uhr ab Kaiserslautern in Richtung Vorderpfalz. In Richtung Kusel fahren Züge um 21.09 und 21.29 Uhr ab, die alle Halte ab Landstuhl bedienen. Der Zusatzzug nach Pirmasens verlässt Kaiserslautern um 21.25 Uhr, nach Bingen um 21.13 Uhr und der nach Homburg fährt um 21.39 Uhr ab. Der Zug nach Lauterecken-Grumbach fährt um 20.48 Uhr ab, hält nicht am Pfaffwerk.

Eintracht Braunschweig kommt in einer sportlichen herausfordernden Lage auf den Betzenberg. Das Team von Trainer Lars Kornetka hat in den vergangenen fünf Partien nur zwei Punkte geholt und belegt derzeit den 16. Tabellenplatz. Das Hinspiel ging allerdings mit 2:0 an die Niedersachsen.