Letztes Heimspiel der Saison: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Freitag Arminia Bielefeld. Was es zur Partie zu wissen gibt.

Ein letztes Mal in der Saison 2025/26 spielt der 1. FC Kaiserslautern noch auf dem heimischen Betzenberg. Am Freitag, 18.30 Uhr, ist am 33. Spieltag Arminia Bielefeld zu Gast. Übertragen wird das Spiel beim Bezahlsender „Sky“ sowie bei dessen Streaminganbieter „wow“.

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Beim FCK herrscht am vorletzten Spieltag Krisenstimmung. Dreimal in Folge ging das Team von Trainer Torsten Lieberknecht als Verlierer in Platz. Zudem waren die Auftritte in Kiel (0:3), gegen Braunschweig (0:2) und in Dresden (0:1) nicht wirklich überzeugend.

Kniat fehlt

Arminia Bielefeld steckt mitten im Abstiegskampf in der Zweiten Fußball-Bundesliga, zwei Punkte trennen den Tabellen-13. vom Relegationsrang. Der Aufsteiger und Pokalfinalist des Vorjahres kommt nach einem 1:1 gegen den VfL Bochum nach Kaiserslautern. Die Partie auf der heimischen Alm hat ein Nachspiel für die Ostwestfalen. Denn Trainer Mitch Kniat sah nach dem Schlusspfiff noch die Rote Karte und darf daher im Fritz-Walter-Stadion nicht auf der Bank Platz nehmen. Sein Co-Trainer Daniel Jara wird die Mannschaft betreuen.

Das Hinrundenduell Mitte Dezember in Bielefeld endete 0:0. Beim davor letzten Aufeinandertreffen, am 13. Mai 2023, gewann die Arminia auf dem Betzenberg 2:1. Nur eines ihrer letzten vier Spiele konnten die Bielefelder gewinnen, das Derby gegen Preußen Münster (3:2) in der Woche vor dem Bochum-Spiel. Laut der „Neuen Westfälischen“ treten 3500 Arminia-Fans die Fahrt in die Westpfalz an.

Das Fritz-Walter-Stadion wird laut FCK von 16.30 bis 21.45 Uhr geöffnet sein. Eine Tageskasse für den Heimbereich wird es nicht geben. Restkarten werden an den Clearing-Stellen Süd und Nord/Ost verkauft. Diese sind ab 15.30 Uhr geöffnet.