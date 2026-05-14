Die Saison ist fast zu Ende für den 1. FC Kaiserslautern. Am Wochenende geht es nach Magdeburg. Wie ist die Stimmung unter den Fans kurz vor dem Ende der Spielzeit 2025/26?

Noch einmal wird es ernst. Die Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga geht langsam zu Ende. Am Sonntag stehen ab 15.30 Uhr am 34. Spieltag traditionell alle 18 Teams zeitgleich auf dem Rasen. Der 1. FC Kaiserslautern muss zum 1. FC Magdeburg. Ausgerechnet, denn seit dem Zweitliga-Aufstieg 2022 holten die Roten Teufel in Sachsen-Anhalt exakt null Punkte. Für den FCK geht es noch um die Frage, ob er die Saison auf Platz sechs oder sieben in der Tabelle beendet.

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Es ist das Ende einer durchwachsenen Saison. So sehen es zumindest einige Nutzer auf der Plattform „Instagram“, in deren Kommentar eben genau jenes Wort fällt: durchwachsen. Gefragt hatte diese Zeitung nach der Meinung zur beinahe beendeten Saison der Roten Teufel.

Was sagen die Fans?

„Es wäre mehr möglich gewesen“, findet einer der Kommentierenden. Wieder ein anderer hätte gerne einen neuen Trainer, mancher wünscht sich attraktiveren Offensivfußball. Mehrere Antworten offenbaren auch Zufriedenheit aufgrund der noch nicht lange zurückliegenden schweren Zeiten. Der FCK sei erst vor wenigen Jahren aus der Dritten Liga aufgestiegen. „Der Verein entwickelt sich kontinuierlich positiv. Ein paar Spiele, die nicht gut laufen, gehören im Fußball einfach dazu. Ich finde super, dass man jetzt endlich mal auf Kontinuität setzt“, schreibt ein Nutzer. Es ist gut, dass der FCK an Trainer Torsten Lieberknecht festhält, auch wenn es ein paar Spiele hintereinander mal nicht läuft, findet ein anderer.

Es gibt jedoch einen Kritikpunkt, der häufiger auftaucht: die fehlende Konstanz in den Leistungen des FCK. Immer wieder folgten auf gute Auftritte auf dem Betzenberg schwache Spiele in fremden Stadien. „Eine konstantere Leistung wäre wünschenswert“, heißt es in einem Kommentar. „Durchwachsen“, fasst ein Nutzer die Spielzeit kurz zusammen.

Wie haben die Spieler das Pfeifkonzert erlebt?

Tiefpunkt der Stimmung war in dieser Saison wahrscheinlich das 0:2 gegen Eintracht Braunschweig auf dem Betzenberg am 31. Spieltag. Die Zuschauer zeigten den Spielern ziemlich deutlich, was sie von den 90 Minuten hielten. Ein gellendes Pfeifkonzert ging auf die Roten Teufel nieder. Zahlreiche Besucher verließen das Fritz-Walter-Stadion deutlich vor dem Abpfiff. Eine Seltenheit in der jüngeren Vergangenheit. „Das ist kein schönes Gefühl“, sagt FCK-Keeper Julian Krahl im Podcast „Lautre“, auf das Pfeifkonzert angesprochen.

Krahl hatte in dieser Spielzeit schon am eigenen Leib nach einem Sieg die Dankbarkeit des eigenen Anhangs erfahren. Nach dem 1:0 gegen Hertha BSC nur zwei Wochen zuvor war er mit Sprechchören ob seiner starken Paraden gefeiert worden. Nur eine Woche später nach dem 0:3 in Kiel war die Laune im Umfeld schon wieder abgekühlt, ehe dann der bereits beschriebene Auftritt gegen Braunschweig folgte. In der Folgewoche gab es ein 0:1 in Dresden.

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Versöhnlicher Abschluss gegen Bielefeld

Mit dem 2:0 über Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende ist die Pleitenserie beendet worden. Die Stimmung rund um das letzte Heimspiel der Spielzeit war versöhnlich. Das könnte auch an den Spielern liegen, die vor der Partie verabschiedet worden waren: unter anderem Daniel Hanslik, Kenny Prince Redondo und Avdo Spahic. Das Trio gehört zu der Mannschaft, mit der der FCK 2022 in die Zweite Liga zurückgekehrt ist. Doch trotz des versöhnlichen und stimmungsvollen Heim-Finals: „Durchwachsen trifft es ganz gut“, heißt es in noch einem Kommentar unter der „Instagram“-Umfrage zur FCK-Saison, die nach dem Bielefeld-Spiel veröffentlicht wurde.

Und nun geht es nach Magdeburg. 2020 hat der FCK dort letztmals gepunktet, beim 1:0 am 30. Mai, in der Dritten Liga. Magdeburg ist schon fast traditionell ein schwieriges Pflaster aus FCK-Sicht. Das merken auch Nutzer in der Kommentarspalte unter der Umfrage an. Mitunter schwingt da auch ein wenig Angst vor einem Stimmungsdämpfer zum Saisonabschluss mit.

Haas und Sahin fehlen im Training

Drei öffentliche Trainings hat der FCK in der Woche vor dem finalen Spieltag 2025/26 anberaumt. Bei der mittleren der drei Einheiten hat es mehr als 100 Anhänger an den Trainingsplatz vier auf dem Betzenberg verschlagen. Trotz zehn Grad und grauer Wolkendecke am Himmel. Als dann ein Schauer niedergeht, verschwinden viele Zuschauer. Rund 70 bleiben übrig. Es gab schon schlechter besuchte Einheiten in dieser Saison.

Auf dem Rasen scheint die Stimmung gut. Neben dem Trio Hanslik, Spahic und Redondo ist es auch für Luca Sirch und Florian Kleinhansl die letzte Woche mit den alten Kollegen. Bei den ausgeliehenen Paul Joly, Ji-soo Kim und Norman Bassette ist die Zukunft auf dem Betzenberg noch nicht final geklärt. Zumindest Sirch wird nicht mehr auflaufen für den FCK. Er hat gegen Bielefeld die fünfte Gelbe Karte diese Saison gesehen und ist gesperrt. Mika Haas fehlt im Training. Er hatte die vergangenen drei Partien verletzt verpasst. Auch Semih Sahin ist nicht dabei. Er hatte gegen Bielefeld angeschlagen passen müssen. Während des Trainings muss Bassette aufhören. Nach einem kurzen Gespräch mit Physiotherapeut Dominik Rudy geht es vom Platz. Mittrainiert hat U21-Spieler David Schramm. Das freut die Nutzer auf Instagram, die sich mehr Spielzeit für die Talente gewünscht hatten.