In den sozialen Medien diskutieren Fans über ihren FCK. Manche Nutzer haben die Roten Teufel zu einem zentralen Element ihrer Profile gemacht. Ein Duo ist recht erfolgreich.

„Der Club aus Nürnberg schießt die Lauterer ab und feiert einen komplett verdienten Heimsieg“, sagt Kevin Vogelgesang nach dem 0:3 seines 1. FC Kaiserslautern beim 1. FC Nürnberg auf Instagram. Dort ist Vogelgesang auf seinem Kanal „kurvenkev“ unterwegs. Seinen Followern bietet der 33-Jährige dort Videos zur Zweiten Fußball-Bundesliga sowie zur Dritten Liga. Immer wieder gibt es aber auch Beiträge zum FCK – wie nach der Pleite in Nürnberg. Denn Vogelgesang ist bekennender Fan der Roten Teufel.

Er ist nicht der einzige Content Creator, so die Bezeichnung für Nutzer in sozialen Medien, die umfangreich Beiträge teilen, die im konkreten Fall Inhalte zum FCK erstellen. Auch Julian Scheib teilt auf seinem Account „julian.travel“ unter anderem Videos zu den Roten Teufeln. Circa 11.600 Nutzer folgen ihm auf seinem Hauptkanal auf Youtube, hinzu kommen knapp 2000 Follower auf Tiktok sowie gut 4000 bei Instagram. Vogelgesangs Instagram- und Tiktok-Kanal folgen insgesamt rund 31.000 Nutzer.

Kevin Vogelgesang aka Kurvenkev. Foto: Julian Laber

„Es macht Spaß, zu filmen“

Scheib, der ursprünglich nur Reisevideos auf seinem Account geteilt hat, hat sich während der Saison 2021/22 entschieden, auch Clips zum FCK zu kreieren. Mittlerweile produziert er fast wöchentlich Inhalte zu den Spielen. „Ich freue mich da jedes Spiel drauf“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. „Mir macht es Spaß, zu filmen und zu produzieren.“

Einen Influencer mit 100.000 oder mehr Followern auf einer Plattform, der sich ausschließlich oder überwiegend mit dem Treiben auf dem Betzenberg widmet, sucht man allerdings vergeblich. Größere Creator, wie etwa der Streamer Timo Schulz aus dem Duo Tisi Schubech, sprechen zwar auch hin und wieder über die Roten Teufel, doch auf dem Kanal geht es vornehmlich um andere Dinge.

Negative Kommentare wenn dann im Netz

Vielmehr gibt es in den sozialen Medien ein konstantes Grundrauschen rund um den FCK. Zahlreiche Nutzer tauschen sich zum Beispiel unter dem Hashtag – also einem Querverweis, unter dem Posts zu einem bestimmten Thema gebündelt werden – „Betze“ zu Spielen oder Transfergerüchten aus. Zudem gibt es Spaßaccounts, wie etwa „Betzeversum“, die mal mehr, mal weniger lustige Beiträge zum FCK erstellen.

„Kurvenkev“ – alias Kevin Vogelgesang – schafft es nach eigenen Angaben, hauptberuflich seine Kanäle zu bespielen. Erfolgreiche Videos knacken auf seinem Instagram-Kanal auch mal die 100.000 Aufrufe. Nebenbei verdiene er sich etwas durchs Schneiden von Videos für andere Creator hinzu. Er war zunächst als Creator beim FCK e.V. angestellt, kümmerte sich ums E-Sport-Team. Nach dem Pokalfinale 2024 machte er sich dann selbstständig. Um eine größere Zielgruppe anzusprechen, macht er nicht mehr nur FCK-Content. Seinen Herzensclub thematisiert er aber deutlich häufiger als andere Vereine. Negative Kommentare zu seinen Clips bekommt Vogelgesang nach eigener Aussage wenn dann nur online. Im Stadion gebe es positives Feedback.

Julian Scheib (rechts) bei der Arbeit. Foto: scheib/oho

Keine Kooperation mit deutschsprachigen Influencern

Das geht auch Julian Scheib so. In seinem Videotagebuch berichtet er auch vom Treiben rund um den Spieltag. „Es ist ein anderer Bericht als im TV“, bekomme er von seinen Zuschauern lobend zu hören. Scheib – aufgewachsen in Ettlingen bei Karlsruhe – arbeitet hauptberuflich als Lehrer. Viele seiner Schülerinnen und Schüler gehören zum Publikum. Seine Beiträge zu FCK-Spieltagen werden auf Youtube auch mal öfter als 30.000-mal angeklickt.

Den FCK freut es nach eigenen Angaben, wenn es in sozialen Netzwerken Nutzer gibt, die Inhalte zu den Roten Teufeln erstellen. „Wichtig ist aus unserer Sicht für Content Creator nur, zu beachten, dass keine Urheber- oder Lizenzrechte verletzt werden und dass die Diskussionen, bei aller Emotionalität, die der Fußball im Allgemeinen und der FCK im Besonderen mit sich bringen, oberhalb der Gürtellinie geführt werden. Bei größeren Accounts ist da ja aber in der Regel auch der Fall“, heißt es auf Anfrage vom Club.

Influencer aus Mexiko auf dem Betzenberg

Einen Influencer im deutschsprachigen Raum, der mit dem FCK kooperiert, sucht man jedoch vergeblich. Die Roten Teufel verweisen unter anderem auf die rechtliche Lage. Auch wenn bei vielen Stadion-Vloggern gerne mal ein Auge zugedrückt wird seitens der Deutschen Fußball-Liga (DFL), ein Partner müsste vor allem auf die Auflagen beim Bewegtbild achten, sonst bekämen auch die Roten Teufel Probleme. „Wir bekommen hier schon einige Anfragen, müssen aber immer genau schauen, wo eine Kooperation für beide Seiten Sinn macht“, teilt der FCK mit. In der Stadionordnung des Clubs steht, dass das Anfertigen von Videoaufnahmen im Stadion nur zu privaten Zwecken gestattet ist. Bei kommerziellen Hintergründen bedarf es der Zustimmung des FCK. Das gilt für Liveaufnahmen, aber auch zeitversetzt.

Den FCK freut der rege Austausch seiner Anhänger im Internet. Symbolfoto: Andreas Gora/dpa

International hat der FCK erst jüngst mit dem Influencer Raul Duran, alias rulasduran_, zusammengearbeitet. Der Mexikaner (144.000 Follower auf Instagram) hat seitdem auf seinem Profil zahlreiche Videos vom Betzenberg geteilt. Die Kooperation steht im Zusammenhang mit der von der DFL gewünschten Auslandsvermarktung. Auf seinem Instagram-Profil finden sich unter anderem Videos mit EX-FCK-Torwart Florian Fromlowitz, aber auch ein Stadion-Vlog. Ganz so erfolgreich wie seine anderen Videos (vereinzelt mehr als eine Million Abrufe) sind die FCK-Clips aber nicht (bis zu gut 70.000).