Die Betze-Seele kocht nach den beiden Niederlagen des FCK in Serie. Was sagt Torsten Lieberknecht zur aktuellen Situation und wie geht er damit um?

Die Kindergartengruppe hatte sich gerade auf die Sitze gefläzt und es sich bei strahlendem Sonnenschein gemütlich gemacht, als die Rasensprenger loslegten, um den Trainingsplatz am Fritz-Walter-Stadion noch einmal zu wässern. Der Wind blies das Wasser schließlich auf die Zuschauer.

Die erfrischende Abkühlung hatte etwas Symbolhaftes. Derzeit kocht die Betze-Seele. Nach der Niederlage in Kiel und der schwachen Darbietung am Freitag gegen Eintracht Braunschweig platzte vielen Fans des 1. FC Kaiserslautern der Kragen. Ein Großteil der Anhängerschaft äußerte seinen Unmut und Frust über die doch ziemlich maue Leistung in der Form, dass er am Freitag das Fritz-Walter-Stadion vorzeitig verließ. 10 bis 15 Minuten vor Ende der Partie flüchteten viele Zuschauer regelrecht vom Betzenberg. Solchen Protest hatte es in dieser Deutlichkeit noch nicht gegeben in dieser Saison. „Für die Zukunft war dieser Moment wichtig für viele Spieler“, sagt FCK-Trainer Torsten Lieberknecht im Gespräch mit dieser Zeitung: „Man wünscht sich das natürlich nicht, aber es gehört dazu, sich dem Ganzen zu stellen, sich der Kurve zu stellen. Es ist etwas, was man gespürt hat. Daraus erwächst auch Persönlichkeit.“

Trainer Torsten Lieberknecht (rechts) gibt nach wie vor die Richtung vor beim FCK. Foto: Ralf Moray

Die Charakterschule ist beim FCK ein Stück weit emotionaler als bei anderen Vereinen. Deshalb suchen die Verantwortlichen um Geschäftsführer Thomas Hengen und Sportdirektor Marcel Klos Spieler mit Charakter. Profis, die resilient gegen äußeren Druck sind. Doch so richtig gefunden haben sie diese Spieler noch nicht. Lieberknecht spricht von Typen. „Manche Spieler müssen lernen, in eine Typenrolle hineinzuwachsen. Es ist eine Frage des Vertrauens, Verantwortung zu übergeben. Dies gilt es zu fördern, um Stück für Stück den Spielern die Verantwortung zu übertragen“, sagt er.

Hengen holt sich Spielermeinungen ein

Nach den wechselhaften Leistungen in den vergangenen Wochen steht der 52 Jahre alte Pfälzer in der Kritik. An eine vorzeitige Entlassung denkt aber offenbar niemand ernsthaft beim FCK. Dennoch geht die Entwicklung nicht spurlos an Thomas Hengen vorüber. Er hörte sich nach dem Braunschweig-Spiel in der Mannschaft um und erfuhr nach Informationen dieser Zeitung, dass die Spieler hinter dem Trainer stehen. Sie schätzen demnach seine menschliche Art. „Es ist eine Basis der vertrauensvollen Zusammenarbeit, auf der man immer wieder aufbauen kann“, sagt Lieberknecht angesprochen auf das Votum der Führungsspieler.

Das sagen die Fans zu Lieberknecht

Dennoch polarisiert Lieberknecht die Fangemeinde. Am Dienstag beim öffentlichen Training sind etwa 100 Zuschauer gekommen, um eine intensive 90-minütige Übungseinheit der FCK-Profis zu verfolgen. Ein Teil der Fans fordert einen neuen Trainer. „Er erreicht die Mannschaft nicht mehr“, sagt beispielsweise Jürgen aus Neustadt. Der Mann um die 60 Jahre beklagt, dass das Team keine Reaktion zeige nach desolaten Auftritten.

Barbara, die aus Rodalben kommt, aber seit Jahren in Washington DC lebt, ist zu Besuch hier. Sie verfolgt den FCK intensiv über die verschiedenen Medien. „Es ist eine Wundertüte. Einmal spielen sie gut, dann wieder schlecht“, sagt sie. Diese extremen Schwankungen missfallen auch Jürgen aus Neustadt.

Dafür könne aber der Trainer nichts, sagt Martina Kästel aus Göllheim. Sie bemängelt die Einstellung vieler Spieler. Sie habe den Eindruck, dass viele lustlos wirken und eine Selbstzufriedenheit herrsche. Ihr Mann Gunther plädiert dafür, dass Torsten Lieberknecht Trainer bleibt. Er sei der richtige Mann. Kästel wünsche sich von den Entscheidungsträgern, dass sie auf der Trainerposition eine gewisse Kontinuität schaffen.

Trotz aller Emotionalität versucht FCK-Trainer Torsten Lieberknecht sachlich zu bleiben im aufgeheizten Umfeld des FCK. Foto: Ralf Moray

Torsten Lieberknecht scheute am Dienstag nicht den Kontakt mit den Zuschauern. Er begrüßte den ein oder anderen Fan per Handschlag vor dem Training und plauderte danach mit einigen Zuschauern. Sie begegneten ihm dabei immer respektvoll.

Für Torsten Lieberknecht ist die derzeitige Situation nicht besorgniserregend und auch keine Krise. „Wir sind aktuell Siebter, wir standen nie auf einem Abstiegsplatz. Von außen prasseln Mutmaßungen, emotionale Äußerungen auf einen ein, jeder hat seine eigenen Ideen bezüglich der Gründe für die zurückliegenden Niederlagen. Da ist es wichtig, eine Sachlichkeit beizubehalten“, sagt er. Vom vierten Spieltag an war der FCK nie schlechter als Tabellenplatz sieben. In Braunschweig, erzählt Lieberknecht, habe er schwierigere Momente durchlebt. In Kaiserslautern müsse er jedoch mehr als bei seinen vorherigen Vereinen, Defizite ansprechen. „Ich bin hart in der Sache und habe das Gefühl, dass ich den Finger hier häufiger in die Wunde lege als in meinen Stationen davor. Denn ich glaube, das gehört beim FCK dazu: Klarheit in der Aussage. Trotzdem wissen die Spieler, da ist jemand, der trotz aller Kritik und Eigenkritik, ihnen zur Seite steht“, sagt Lieberknecht.

Der Schulterschluss hat aber Grenzen. „Ich muss harte Personalentscheidungen in einem Kader mit sehr unterschiedlichen Charakteren treffen muss. Diese heißen nicht nur Mahir Emreli, sondern auch einmal Fabian Kunze oder Semih Sahin. Es gilt für mich nicht alles rosarot zu sehen, auch nicht nach Siegen“, sagt Lieberknecht.