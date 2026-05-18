Zweitligist 1. FC Kaiserslautern und sein bisheriger NLZ-Leiter Uwe Scherr können sich nicht einigen. Im Gütetermin gibt der Richter einen deutlichen Hinweis Richtung FCK.

Der Gütetermin vor dem Arbeitsgericht in Kaiserslautern dauerte keine 20 Minuten. Dann war klar: Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern und Uwe Scherr, bisheriger Leiter des FCK-Nachwuchsleistungszentrums, kommen nicht zusammen. Das hatten sie schon eine Woche zuvor versucht, bei einem Schlichtungstermin in der DFB-Zentrale in Frankfurt. Auch der blieb ergebnislos – nach immerhin rund 90 Minuten. Nun werden sich beide Parteien wieder treffen. Zur Hauptverhandlung am 19. August.

Der FCK hatte Ende März per Pressemitteilung offenbart, dass der Arbeitsvertrag mit Scherr zum 30. Juni endet, der Verein diesen nicht verlängern werde und dass Scherr mit sofortiger Wirkung freigestellt sei. Als Nachfolger für die Bereiche im NLZ, die der Kapitalgesellschaft für die Profimannschaft unterstehen – U17, U19 und U21 –, wurde zeitgleich Niklas Martin, bislang Co-Trainer der Profis und für deren Standards zuständig, präsentiert.

Schweigen über Kündigungsgründe

Als Grund für die überraschende Veränderung nannte der FCK, man wolle die Verzahnung von Profi- und Nachwuchsbereich weiter vorantreiben. Wer künftig die jüngeren Nachwuchsmannschaften verantworten wird, die noch dem FCK e.V. zugeordnet sind, dazu gab es keine Informationen. Auch nicht dazu, was Scherr konkret vorgeworfen wird.

Bis heute schweigen die Parteien dazu – auch am Montag vor Gericht. Denn der FCK hatte, das wurde bekannt, Scherr zudem eine Kündigung zum 30. Juni zukommen lassen – für den Fall, dass sich die Rechtsauffassung des FCK nicht halten lässt, wonach der Vertrag befristet sei.

Befristung könnte nichtig sein

Zu diesem Punkt gab der Vorsitzende Richter und Direktor des Arbeitsgerichts, Stefan Luczak, einen sehr eindeutigen Hinweis an den FCK. Zwar sei der Vertrag befristet ausgestellt, doch könne so etwas nur gemacht werden, wenn es sachgerechte Gründe für eine Befristung gebe. Und ob die vorliegen, sei schon deshalb fraglich, weil Scherr ab März 2020 zunächst einen befristeten, dann einen unbefristeten und schließlich wieder einen befristeten Vertrag bekommen habe.

FCK-Anwalt Horst Kletke wies im Gütetermin auf die Besonderheit des Arbeitsvertrags im Profifußball hin und auf den erhöhten Verschleiß in einer solchen Tätigkeit – daher sei die Befristung erfolgt. Dem aber wollte der Richter nicht folgen: Zwar gebe es diese Besonderheit im Profifußball, allerdings beziehe die sich in erster Linie auf die Cheftrainer, die häufiger gewechselt würden. Bei Co-Trainern sei dieses Argument schon schwierig, und im Amateursport – dazu zählte er auch den gesamten Jugendbereich im NLZ – erst recht.

Scherr: Alle sollen alles erfahren dürfen

Zudem sei Scherr im administrativen Bereich tätig, habe keine Mannschaft direkt betreut. Luczak betonte zwar, er sei nur als Vertreter für die eigentlich zuständige und derzeit urlaubende Kammervorsitzende hier tätig, seine Ausführungen aber dürften dem FCK wenig Hoffnung machten, dass das Arbeitsgericht die Befristung anerkennt.

Bleibt der zweite Punkt: die hilfsweise ordentliche Kündigung, die der FCK nachgeschoben hat für den Fall, dass die Befristung nicht steht. Der Richter betonte, er könne nur dann einen Vergleichsvorschlag unterbreiten, wenn er die Gründe für die Kündigung kenne. Allerdings wollten sich beide Parteien am Montag dazu (noch) nicht äußern. Beide betonten unisono, sie wollten einen Kammertermin, damit das erörtert werde. Scherr, 1990 Pokalsieger und 1991 Meister mit dem FCK, positionierte sich hier ganz klar: „Ich habe eine große Fangemeinde. Und die haben das Recht, alles zu erfahren.“

Nach dem Termin wurde Scherr im Gespräch mit dieser Zeitung noch deutlicher: Er werde es nicht hinnehmen, dass er wie ein Hund vom Hof gejagt werden sollte, sagte er. Und: Bei der erfolglosen Schlichtung in Frankfurt eine Woche zuvor habe der FCK zwar die Gründe genannt, die seien aber „innerhalb von einer Minute schon wieder erledigt gewesen“.

Mehr vorgeschlagen als bei Urteil wahrscheinlich

Die Schlichtung spielte auch in der Verhandlung noch eine Rolle. FCK-Rechtsanwalt Kletke sagte, der Schlichter habe als Vergleich zwei Monatsgehälter pro Beschäftigungsjahr vorgeschlagen. Die Gegenseite habe dann aber etwas das Fünffache gefordert. Deshalb habe man sich nicht einigen können.

Hier aber mahnte der Arbeitsrichter in Richtung Scherr: Er müsse selbst im Erfolgsfalle mit einer deutlich niedrigeren Abfindung rechnen. Üblich sei die Hälfte des Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr, wenn die Kündigung auf wackeligen Füßen stehe, könne es auch ein ganzes Monatsgehalt werden. Selbst ein doppeltes Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr habe er in seinen 33 Jahren als Richter noch nicht erlebt, geschweige denn noch mehr. „Sie werden hier als ganz normaler Arbeitnehmer behandelt.“

Heißt: Scherr könnte zwar Recht bekommen, würde finanziell aber deutlich schlechter fahren als bei einem Vergleich. Den regte der Richter nochmals zuversichtlich und mit einem Schmunzeln an: „Im Profifußball kommt es fast immer zu einem Vergleich.“