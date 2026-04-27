Das Zweitliga-Debüt von Enis Kamga im Tor des FCK kam einerseits nicht überraschend – und andererseits doch. Gegen Braunschweig erlebte der U19-Nationalkeeper schwere Stunden.

Torsten Lieberknecht beschrieb es mal als der „typische Lieberknecht-Übernacht-Bauchimpuls“. Damit meinte der FCK-Trainer, dass er eigentlich eine andere Startaufstellung vorgesehen hatte, diese dann aber kurzfristig änderte. Das war vor dem Spiel in Fürth so, als er Kapitän Marlon Ritter auf die Bank beorderte und dafür Naatan Skyttä spielen ließ. Oder beim 3:1-Erfolg zu Hause gegen Hannover 96, als erstmals Semih Sahn nicht in der Startelf stand. All diese Personalentscheidungen traf Lieberknecht spontan und kurzfristig.

Ob das am Freitag auch der Fall war? Lieberknecht und Torwart Julian Krahl benutzten dasselbe Wording. Die Entscheidung, Kamga gegen Braunschweig ins Tor zu stellen, sei offenbar schon am Montag gefallen. „Das hatte nichts mit Krahls Leistungen zu tun“, sagte Lieberknecht: „Wann sollen wir es machen? Heute war der Zeitpunkt.“

Die Zweite nicht gefährden

Vor kurzem sagte Lieberknecht, dass er zwar damit liebäugele, die FCK-Talente einsetzen zu wollen. Doch wolle er nicht den möglichen Aufstieg der Oberliga-Amateure in die Regionalliga gefährden, betonte er. Unter diesem Gesichtspunkt stellt sich die Frage, warum dann Lieberknecht am Freitag Enis Kamga erstmals in dieser Saison ins Tor stellte und kurz vor Spielende beim aussichtslosen 0:2 auch noch Owen Gibs einwechselte. Gibs hatte am Donnerstag einen Profi-Vertrag beim FCK unterschrieben. Er durfte am Sonntag in der Oberliga antreten, weil er noch Vertragsamateur ist und für ihn die Schutzfrist von zwei Tagen Pause nicht gilt, sagte Lothar Renz, Spielleiter der Oberliga, auf Nachfrage.

FCK-Torwarthoffnung Enis Kamga schrieb auf seinem Instagram-Kanal: »Das ist erst der Anfang.« Foto: Ralf Moray

Die Personalentscheidung ging noch einmal glimpflich aus. Die FCK-Reserve siegte am Sonntag in Gonsenheim 4:3– ohne Kamga, der aber mit seiner Familie das Spiel vor Ort verfolgte, dafür mit Owen Gibs, der das 1:2 für den FCK erzielte.

Alidou trifft und schweigt

Das Debüt für Enis Kamga am Freitag verlief unglücklich. Der U19-Nationaltorhüter patzte entscheidend beim 0:1 durch FCK-Leihgabe Faride Alidou. Alidou verkniff sich einen Torjubel und verordnete sich danach einen Maulkorb. Er missachtete auch eine Dienstanweisung von Sportdirektor Benjamin Kessel. Der Ex-FCK-Spieler hatte einen Mitspieler gebeten, Alidou zum Interview zu bringen. Gekommen war niemand.

FCK-Stammkeeper Julian Krahl unterstützte Enis Kamga bei seinem Debüt. Foto: Ralf Moray

Enis Kamga durfte am Freitag nicht reden. Er war nach der Niederlage niedergeschlagen. Er bedankte sich aber über seinen Instagram-Kanal beim Verein für die Unterstützung. „Das ist erst der Anfang“, schrieb der 18-Jährige in Ludwigshafen wohnende Kamga. Julian Krahl ist überzeugt, dass Kamga das Ereignis gut wegstecken werde und so gefestigt sei, dass er daran nicht zerbreche. Als er diese Sätze jedoch äußert, wirkt er nicht so, als sei er begeistert gewesen von der Rochade im Tor. Solche misslungenen Premieren haben auch schon Karrieren gebremst. Auch bei Enis Kamga?

Das glauben Lieberknecht und Sportdirektor Marcel Klos nicht. „Abgesehen vom 1:0 hat er einen stabilen Eindruck gemacht, aber dieses Risiko sind wir eingegangen“, sagte Klos.