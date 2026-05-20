In den kommenden Tagen entscheidet sich, wer aus Dritter Liga und Zweiter Fußball-Bundesliga doch noch aufsteigen darf – oder wer die Klasse hält. Die Relegation steht an.

In knapp einer Woche ist alles geklärt. Dann weiß der 1. FC Kaiserslautern definitiv, welche 17 andere Teams in der kommenden Saison auf den Betzenberg müssen – und wo die eigenen Auswärtsfahrten hinführen. Denn ab Donnerstag geht es für die Tabellen-16. aus Liga eins und zwei sowie den Dritten aus den beiden unteren beiden Profiligen in die Relegation. Am Donnerstag sowie am Montag (jeweils 20.30 Uhr/ Sat1, Sky) geht es um die Frage, ob der VfL Wolfsburg im Oberhaus bleibt oder ob der SC Paderborn aufsteigt. Am Freitag und Dienstag (jeweils 20.30 Uhr/Sat1, Sky) folgt das Prozedere für Liga zwei und drei mit der SpVgg Greuther Fürth und Rot-Weiss Essen.

An dieser Stelle finden Sie unseren aktuellen Podcast via Podigee. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Bei letztgenanntem Duell sind sogar mehrere FCK-Profis involviert. Jan Elvedi ist derzeit nach Fürth ausgeliehen, Dickson Abiama und Jannik Mause an Rot-Weiss Essen. Mause, 2023/24 immerhin Torschützenkönig in Liga drei, ist jedoch schon bereits vor mehreren Wochen an der Hafenstraße aussortiert worden. Auch auf dem Betzenberg soll er dem Vernehmen nach keine Zukunft haben. Bei Abiama sollen die Nordrhein-Westfalen Medienberichten zufolge durchaus Interesse an einem längerfristigen Engagement haben – sprich: einem festen Transfer. Der Aufstieg wäre bei diesem Vorhaben natürlich hilfreich.

Elvedi wird – egal ob Fürth die Klasse hält oder nicht – zur neuen Saison zunächst einmal auf dem Betzenberg zurückerwartet. Ob er da aber auch bleibt, ist fraglich. In der Hinrunde war er kein Stammspieler mehr und mit dieser Rolle offenbar nicht wirklich einverstanden.

Drama für Fürth

Er und seine Teamkollegen waren am 34. Spieltag dramatisch in der Relegation gelandet. 3:0 hatten sie gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen – und somit in die Dritte Liga geschickt. Ein Tor mehr und den Franken wären die beiden Extraspiele erspart geblieben. Dann wäre aufgrund des Torverhältnisses Eintracht Braunschweig mit FCK-Leihgabe Faride Alidou gefordert gewesen. So haben ihn die Niedersachsen schon in die Sommerpause und zurück in die Westpfalz verabschiedet. Bitter: Fürth war das zwischenzeitliche 4:0 durch Noel Futkeu aberkannt worden. Und kurz vor Abpfiff wurde ein Schuss von Branimir Hrgota erst auf der Linie geklärt.

Steigt Essen auf, wäre es die erste Begegnung des FCK mit dem deutschen Meister von 1955 seit dem 31. Oktober 2007. Das Ex-Team von 1954er-Weltmeister Helmut Rahn setzte sich gegen die Roten Teufel 2:1 im DFB-Pokal durch. Erst wenige Monate zuvor waren die Essener zum bis heute letzten Mal aus der Zweiten Liga abgestiegen.

Würde der VfL Wolfsburg aus der Bundesliga absteigen, wäre es für den FCK das erste Wiedersehen mit dem früheren Bundesliga-Kontrahenten seit 3. März 2012.

Einen Kommentar zur Relegation lesen Sie hier.