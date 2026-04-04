Der FCK gewinnt verdient gegen Fortuna Düsseldorf. Die Wiedergutmachung glückte. Ein Platzverweis hilft. Fortuna-Keeper Kastenmeier rechnet mit einer Diskussion um Anfang.

Norman Bassette, Stürmer des FCK: Ich habe die Szene zum Elfmeter nicht gesehen, aber ich kann alleine auf das Düsseldorfer Tor stürmen. Ich weiß nicht, ob er mich nur ein bisschen oder viel berührt hatte, aber ich kam ins Straucheln und kann kein Tor erzielen. Für mich war es eine Rote Karte. Es ist manchmal schwieriger, gegen zehn Spieler anzulaufen, als gegen elf. Sie standen tief. Wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste. Es war eine gute Reaktion zum Spiel in Nürnberg.

Jacob Rasmussen knackte mit dem Treffer zum 1:0 den Düsseldorfer Abwehrriegel. Foto: Ralf Moray

Jacob Rasmussen, Innenverteidiger des FCK:Für mich war das Wichtigste, dass wir gewonnen haben. Ich freue mich über die drei Punkte. Wir haben es sehr gut gemacht als Mannschaft. Es war nicht einfach. Uns ist nicht alles gelungen. Wir haben aber immer weiter gemacht und versucht, spielerische Lösungen zu suchen. Das war von unserer Seite sehr gut heute. Es ist nicht einfach gegen zehn Spieler zu spielen, da sie alles wegverteidigen wollen. Es ist lustig, wenn die Leute sagen, wir müssen 8:0 gewinnen, weil der Gegner eine Rote Karte sah. So läuft es nicht im Fußball. Für uns war es wichtig, einen Dosenöffner zu bekommen. Wir haben zu Hause die Energie vom Stadion. Was wir heute mit Ball gemacht, da zeigt der Pfeil nach oben. Diese fußballerische Qualität müssen wir auch auswärts versuchen reinzubringen und auch einmal die Eier zu haben, etwas zu probieren.

Semih Sahin, Mittelfeldspieler des FCK: Ich muss das Tor zum 3:0 machen. Es darf alles passieren, nur das nicht. Nach der Roten Karte hatten wir noch mehr Ballbesitz und konnten uns den Gegner noch mehr zurechtlegen. Wir machen das 1:0 und das war es. Da kam Düsseldorf gar nicht mehr ins Spiel. Wir versuchen jetzt das Selbstvertrauen mit nach Berlin zu nehmen, denn dort haben wir etwas gutzumachen.

Florian Kastenmeier, Torwart und Kapitän von Fortuna Düsseldorf: Die Rote Karte hat das Spiel verändert, aber wir haben es dennoch gut gemacht. Wir standen defensiv gut und kompakt und haben bis zum Gegentor gar nichts zugelassen. Das 0:1 ist zu einfach. Man kann auch mit zehn Mann eine Standardsituation verteidigen. Wir haben es als Mannschaft sehr gut gemacht. Wir werden viel aushalten müssen. Die Trainerdiskussion wird die Woche kommen, aber Markus macht eine gute Arbeit mit dem Trainerteam zusammen. Wir waren gut eingestellt. An der Standardsituation ist nicht der Trainer schuld. Wir wussten, was auf uns zukommen.

Droht Ex-FCK-Trainer Markus Anfang ein Jahr nach seiner Entlassung in Kaiserslautern wieder das gleiche Schicksal in Düsseldorf? Foto: Thomas Frey/dpa

Markus Anfang, Trainer Fortuna Düsseldorf: Für uns ist es sehr bitter, drei Tore zu bekommen. Das tut weh und ist nicht gut. Wir hatten es gut verteidigt, aber das fühlt sich nicht gut an. Wir bekommen die Tore zu einfach,. Der Dosenöffner war eine Standardsituation. Es fiel kein Treffer aus dem Spiel heraus. Die Rote Karte war eine spielentscheidende Situation. Viele haben die Szene nicht so gesehen. Wenn das die Linie des Schiedsrichters war, dann muss man es so im ganzen Spiel pfeifen. Das Ergebnis ist zu hoch. Wir wissen, dass die Situation prekär ist und immer schwerer wird für uns.

FCK-Trainer Torsten Lieberknecht war erleichtert, dass seiner Mannschaft die Wiedergutmachung geglückt war. Foto: Thomas Frey/dpa

Torsten Lieberknecht, Trainer des FCK: Es war kein einfaches Spiel, weil die Erwartung nach dem Nürnberg-Spiel und dann noch in Überzahl gegen Düsseldorf groß war. Wir brauchten eine gewisse Ruhe und Geduld. Eine Standardsituation war der Dosenöffner. Wir brauchen auch einmal diesen Moment. Es ist nicht einfach in Überzahl zu spielen, wenn du mal den Kopf verlierst. Torwart Julian Krahl hat heute ein Topspiel gemacht. Es war ein verdienter, aber kein einfacher Sieg. Es lief nicht alles reibungslos. Mich freut, dass die Wiedergutmachung geklappt hat. Aber: Genau diese Anspannung, diese Einstellung, das, was sie hier zeigen, müssen sie auch auswärts zeigen. Dann kann man auch mal auswärts ein Spiel verlieren, aber es geht um die Art und Weise.