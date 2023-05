Die Rückrunde des 1. FC Kaiserslautern begann famos – und endete mit zwei Punkten aus den letzten Spielen ernüchternd. Ein Rückblick mit musikalischer Untermalung.

18. Spieltag: Hannover 96 – FCK 1:3. Winterpausenblues? Rock’n’Roll! Kopfball-Niehues, Volley-Boyd und Solo-Hercher wenden einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg. Die Polizei empfindet „Sympathy for the (red) devil“ und spielt vorm Stadion das Betze-Lied. – Zuschauer: 36.800

19. Spieltag: FCK – Holstein Kiel 2:1. Herr Boyd trifft nach traumhafter Kombination zum Sieg. Ein Punkt Rückstand auf Rang drei. Richard Sanderson lässt grüßen: „Dreams are my reality“. – Zuschauer: 39.020

20. Spieltag: FC St. Pauli – FCK 1:0. Zum ersten Mal verlieren die Roten Teufel auswärts. Dahin der Nimbus. Von Wolke sieben grüßt Hildegard Knef: „Von nun an ging’s bergab“. – Zuschauer: 29.456

Erste Niederlage in der Rückserie: 0:1 bei St. Pauli. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

21. Spieltag: SC Paderborn – FCK 1:0. Keine Punkte, reichlich Gefühle. Tim Lobinger ist tags zuvor gestorben. Sohnemann Tyger reist trotzdem mit nach Ostwestfalen – und wird von den Fans getröstet. Der FCK als Familie. Groß. „Niemals geht man so ganz.“ Genau, Trude Herr. – Zuschauer: 14.701

22. Spieltag: FCK – SpVgg Greuther Fürth 3:1. Terrence B. in großer Form. Ein Tor bereitet er vor, eines erzielt er selbst – und dann ist da noch diese Monstergrätsche im eigenen Strafraum, die einen weiteren Gegentreffer verhindert. Die Beasty Boys haben es schon immer gewusst: „You gotta fight for your right to paaaaarty.“ – Zuschauer: 39.124

23. Spieltag: 1. FC Magdeburg – FCK 2:0. „It’s Friday I’m in love.“ Pah! Zum dritten Mal in Folge auswärts kein Tor. – Zuschauer: 24.528

Gegen Sandhausen stand einer im Zentrum, der aussortiert wurde: Emotionale Verabschiedung von Rene Klingenburg. Foto: Moray

24. Spieltag: FCK – SV Sandhausen 2:2. Als hätte die Niederlage in Sachsen-Anhalt nicht gereicht, schlich sich auch noch ein Virus in den Mannschaftsbus. „Fever! “ Ist ja gut, Elvis. Jede Stunde eine neue Krankmeldung. „So was hab’ ich noch nie erlebt“, klagt Trainer Schuster. – Zuschauer: 39.779

Nichts zu holen bei Aufsteiger Darmstadt: Andreas Luthe hat das Nachsehen. Foto: IMAGO/Jan Huebner

25. Spieltag: SV Darmstadt 98 – FCK 2:0. Doppelpacker Stojilkovic. Andi Luthe geht das 40-Punkte-Gerede auf den Docht. Er sehnt sich nach einem neuen Ziel. Bobby McFerrin lugt ums Eck: „Don’t worry, be happy“. – Zuschauer: 17.650

26. Spieltag: FCK – 1. FC Heidenheim 2:2. 0:2, Elfmeter für den FCH in der 90. „It’s all over now, Baby Blue“. Sehr gelacht. Elfer verdonnert, de Préville und Hercher gleichen aus. Der Irrsinn regiert. – Zuschauer: 41.543

Lauterer Irrsinn: Gegen Aufsteiger Heidenheim gleicht der FCK spät, sehr spät gar, einen Zwei-Tore-Rückstand aus. Foto: Moray

27. Spieltag: Eintracht Braunschweig – FCK 1:0. Zolinskis Traumatag. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.“ Aus fünf Metern frei stehend über die Latte. Auswärts wieder nix. Dunnerkeidel. – Zuschauer: 21.143

28. Spieltag: FCK – Hamburger SV 2:0. Traditionstag. Ausverkaufte Arena. Fantastische Choreo. Drei Punkte. Schusters Joker stechen. Boyd und Opoku (29 Sekunden nach seiner Hereinnahme) treffen. Aus den Boxen tönt Spliff: „Da fliegt mir doch das Blech weg“. – Zuschauer: 49.327

Irrsinn, zweiter Teil: Gegen den HSV stechen die Joker. Dass Terrence Boyd überhaupt mal Joker sein würde? Foto: Moray

29. Spieltag: Jahn Regensburg – FCK 0:0. Stefan Remmler (ohne Trio) liefert das Motto des Nachmittags: „Tura lura lura lu, ich mach Bubu, was machst du?“ Andi Luthe rettet dem uninspirierten FCK in der Nachspielzeit einen Punkt. – Zuschauer: 14.648

30. Spieltag: FCK – Hansa Rostock 0:1. Jetzt ist auch noch die Heimserie dahin. Erstmals seit dem 16. Oktober (0:3 gegen Regensburg) verliert der FCK ein Spiel am Betzenberg. The Doors haben eine Ahnung: „This is the end“. – Zuschauer: 42.795

Philipp Klement, Freistoßgott – zumindest in Nürnberg war das der Fall. Foto: Daniel Karmann/dpa

31. Spieltag: 1. FC Nürnberg – FCK 3:3. „Pippo“ Klement, Freistoßgott, zwirbelt in der Nachspielzeit einen Punkt aufs Konto. Der FCK lag 1:3 zurück, Anschluss in der 88. Und die Fans so? „Come on feel the noise.“ – Zuschauer: 40.525

32. Spieltag: FCK – Arminia Bielefeld 1:2. Lauterer Endphasen-Wahnsinn, diesmal umgekehrt. Nach Lobingers Ausgleich (88.) lässt Serra bei 90 plus 7 die Arminia jauchzen. Er fühlt sich wie Lady Gaga: „On the edge of glory.“ – Zuschauer: 41.362

Auf FCK-Fans ist Verlasse, manchmal auch mit pyrotechnischer Unterstützung. Im Derby beim KSC stimmte die Leistung, aber das Ergebnis nicht. Foto: Uli Deck/dpa

33. Spieltag: Karlsruher SC – FCK 2:0. Ball paradox. Der Bessere verliert. Und das im Derby. „Bittersweet symphony.“ – Zuschauer: 23.885

34. Spieltag: FCK - Fortuna Düsseldorf 0:3. Andrea Bocelli schmachtet: „Time to say goodbye“. Das Gefühl? Na ja. – Zuschauer: 47.956