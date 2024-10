Kein Spieler im Kader des 1. FC Kaiserslautern hat so viel Ballgefühl wie Philipp Klement. Dennoch pendelt der Wachenheimer zwischen Startelf und Tribüne. Dabei wurde der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler einst als Boeing 747 angekündigt. Trainer Markus Anfang ordnet Klements Status quo ein.

Philipp Klement ist kein Freund von Achterbahnen. Die rasanten Freizeitaktionen meidet der Profi des 1. FC Kaiserslautern. Auch wenn der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler des FCK physisch keine Achterbahn fährt, so geschieht das in der aktuellen Saison des Zweitligisten zumindest mental für ihn. Acht Spiele hat der FCK bislang absolviert. Gegen den Hamburger SV gehörte Klement nicht dem Kader an, dreimal stand er im FCK-Aufgebot, kam aber nicht ins Spiel, zweimal wurde er eingewechselt und zweimal stand er in der Startelf. Ein Tor gegen Hertha BSC und eine Vorlage zum Siegtreffer in Münster stehen für den Techniker in der Statistik. „Es ist nicht immer einfach, mit den Höhen und Tiefen umzugehen. Aber ich bin überzeugt davon, dass ich meine Einsatzzeiten bekommen werde und hoffe, diese dann auch nutzen zu können“, sagt Klement.

