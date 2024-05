Gerry Ehrmann und der FCK – das war und das ist große Liebe. Von 1984 bis 1998 war er Spieler, gewann unter anderem 1991 die deutsche Meisterschaft und den Supercup 1991 sowie 1990 und 1996 den DFB-Pokal. Außerdem wurde Ehrmann 1994 mit dem FCK deutscher Vizemeister. „Es ist mir eine Ehre, den FCK repräsentieren zu dürfen. Ich war 36 Jahre beim FCK, der FCK ist mein Verein, dem ich sehr viel zu verdanken habe“, sagt er der RHEINPFALZ. Ehrmann ist eine Kultfigur auf dem Betzenberg. Er war viele Jahre Torwarttrainer. Seine Torwartschule war und ist in Deutschland hoch angesehen. Keeper wie Kevin Trapp, Roman Weidenfeller, Tim Wiese, Marius Müller, Tobias Sippel brachte er hervor. Trapp, Nationaltorhüter in Diensten von Eintracht Frankfurt, hat sich sogar einen Leitsatz Ehrmanns am Handgelenk tätowieren lassen. „Sieger zweifeln nicht, Zweifler siegen nicht“, steht dort.

Gerry Ehrmann ist DFB-Pokalbotschafter des 1. FC Kaiserslautern . Die Torwart-Ikone der Roten Teufel wird den viermaligen deutschen Meister und zweimaligen Pokalsieger bei öffentlichen Auftritten und Terminen repräsentieren. Am kommenden Montag, 13. Mai, werden Ehrmann und FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen in Berlin bei einem ersten öffentlichen Termin den FCK vertreten. „Gerry hat zweimal den Pokal gewonnen und er macht sehr viel gute Jugendarbeit mit unseren Nachwuchstorhütern“, sagt Hengen der RHEINPFALZ.

