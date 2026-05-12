Thomas Dooley hat mit dem 1. FC Kaiserslautern Pokal und Meisterschaft gewonnen. Zu den Problemen der aktuellen FCK-Mannschaft vertritt er eine klare Meinung.

Zuweilen ist es nicht einfach, mit Thomas Dooley in Kontakt zu kommen. Denn Dooley ist viel unterwegs. Bis Montag beispielsweise weilte er in Los Angeles und San José; unter anderem wegen einer Gala mit dem US-Nationalteam, mit dem Dooley 1994 bei der WM spielte. Dann sind da noch Bechhofen im Landkreis Südwestpfalz, wo er bei der Familie viel Zeit verbringt – auch seinen 65. Geburtstag am Dienstag feiert – und sein Domizil auf den Philippinen. Und schließlich Guyana.

In dem kleinen südamerikanischen Land arbeitet der Pfälzer seit vergangenem Sommer als Nationaltrainer. „Die Herumreiserei ist schon anstrengend“, räumt er ein. Und dass ihn sowohl das Gelbfieber als auch das Dengue-Fieber erwischt hat, macht es nicht einfacher. Immerhin: Sportlich läuft’s bisher gut. „Vier Länderspiele, alle vier gewonnen – das hat zum Einstieg noch kein Trainer geschafft“, erzählt er stolz. Im Juni könnten die nächsten beiden Siege folgen. Und für den Herbst sind die Begegnungen in der Nations League vorgesehen, bei denen „wir unbedingt in die League A aufsteigen wollen“, nachdem das notorisch nicht sehr erfolgreiche Team im vergangenen Jahr abgestiegen war.

Mit philippinischem Verband überworfen

„Da ist schon Potenzial da“, lobt Dooley. Kein Wunder, denn die meisten Spieler sind Profis in den USA oder in England. „Die Mannschaft hat schon lange eine sehr gute Offensive. Nur defensiv hat es gehapert. Das haben wir geändert, weil man defensiv schnell Einfluss nehmen kann“, schildert er, der zu Trainingslagern und zur Spielvorbereitung einfliegt. Zudem seien von seinem Vorgänger Spieler aufgrund von Beziehungen bevorzugt worden. „Da war die Motivation ziemlich reduziert.“ Mit vielen Einzelgesprächen, auch via Telefon, habe er das geändert. Und die Spieler sähen, dass nur Leistung entscheide.

In fremden Kulturen zurecht zu kommen, hat Dooley schon lange gelernt. Immerhin weist seine Vita Stationen als Nationaltrainer auf den Philippinen ebenso aus wie Jobs bei Vereinen in Vietnam und Malaysia. Vor allem die Jahre auf den Philippinen waren prägend. Vier Jahre formte er das Team, brachte es in der Weltrangliste von Platz 137 auf 111 und schaffte erstmals die Qualifikation für die Asienmeisterschaft. Sein Team musste die aber ohne ihn spielen, weil sich Dooley mit dem Verband überwarf. Er hatte den Starspieler außen vorgelassen, weil der zu Ego-Touren neigte und nach Dooleys Ansicht das Team dadurch schlechter machte. Er blieb bei seiner Linie, musste gehen. Inzwischen rangieren die Philippinen irgendwo um Platz 150.

Vom FCK in der Kälte frieren lassen

Was in der Liste des 81-fachen US-Nationalspielers fehlt: eine Anstellung in seiner Heimat, von einem Kurzengagement beim 1. FC Saarbrücken 2002 abgesehen. „Das fürchterlich chaotisch war mit einer Mannschaft in höchster Abstiegsgefahr, mit Spielern, die schon mit dem Kopf woanders waren, und ohne einen Co-Trainer.“ Eine Erinnerung, die Dooley lieber aus seinem Gedächtnis streichen würde, der im Südwesten nicht nur 107 Spiele für den FCK absolvierte, sondern zuvor zwei Jahre lang für den FK Pirmasens kickte und fünf Jahre beim FC Homburg spielte, damals vorübergehend in der Ersten Liga.

Seine größten Erfolge als Spieler: der Uefa-Cup-Sieg mit Schalke 04 1997 sowie die beiden WM-Teilnahmen mit den USA 1994 und 1998; 1998 sogar als Kapitän. Und natürlich Pokalsieg 1990 und Meisterschaft 1991 mit dem FCK. Doch warum hat es nie mit einem Trainerengagement beim FCK geklappt? „Ich weiß es nicht, und es ist schon sehr enttäuschend“, räumt Dooley ein. Zweimal habe der FCK vor vielen Jahren Kontakt mit ihm aufgenommen, habe ihn gebeten, zwei Stunden vor einem Spiel zum Gespräch zu kommen. „Und dann haben sie mich zweimal in der Kälte frieren lassen, ohne dass einer mit mir geredet hätte.“

Kritik an Fitness der FCK-Spieler

Die Zuneigung zum FCK blieb trotz dieser Enttäuschung stets ungetrübt. Tom Dooley kommt zu Jubiläen, besucht häufig auch Spiele, wenn er in der Pfalz ist. Zuletzt sah er das 0:2 gegen Braunschweig – und ist auch mit Abstand noch fassungslos. „Es gehört für mich zur Betze-DNA, dass du 90 Minuten lang rauf und runter rennst. Und ich verstehe nicht, warum Spieler immer schon nach 60, 65 Minuten ausgewechselt werden müssen, weil sie nicht mehr können. Das wäre bei uns unvorstellbar gewesen.“

Und er versteht auch die Auswärtstaktik nicht. „Zu unserer Zeit haben wir auch auswärts von Beginn an Gas gegeben, damit der Gegner gleich wusste: Achtung, die sind gefährlich.“ Klar, zuweilen habe sich der FCK dadurch auch mal ein frühes Gegentor eingefangen. „Aber wir hatten dann noch viel Zeit, um selbst eins oder zwei zu machen. Heute wartet man ab, kassiert kurz vor Schluss ein Gegentor, was ja immer mal möglich ist, und hat keine Zeit mehr.“

Überhaupt komme Vieles auf die Einstellung an. Der hat er sich auch in einem Buch gewidmet, in dem er Mentalität als vierte Erfolgssäule im Fußball neben Technik, Taktik und Fitness beschreibt. Seit Jahren lehrt er in einem Mentorenprogramm die richtige Einstellung; das selbstbewusste Angehen von Aufgaben auf uns abseits des Fußballfeldes. Und auch wenn er es nicht ausspricht: Er würde als gestandener Profifußballer („da haben die jungen Spieler schon Respekt, weil sie wissen, dass man es kann“) diese Erfahrungen auch gerne beim FCK weitergeben.