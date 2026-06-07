Das Pokalderby zwischen Waldhof Mannheim und dem FCK elektrisiert beide Fanlager. Für Waldhof-Stürmer Terrence Boyd wird es ein ganz besonderes Spiel.

Es ist ein Spiel, das beide Fanlager elektrisiert. Schon Minuten, nachdem am Samstagabend klar war, dass der 1. FC Kaiserslautern in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Erzrivalen SV Waldhof nach Mannheim fährt, explodierten die Kommentarspalten in den sozialen Netzwerken beider Klubs förmlich. Der Tenor: Endlich wieder Derby-Zeit, und konkret beim FCK-Anhang: In Mannheim müssen wir aufpassen, da können nur wir uns blamieren.

Generell herrscht aber pure Vorfreude auf die Wiederauflage dieses emotionalen Südwest-Klassikers. „Das Los ist natürlich der Wahnsinn: Gleich so ein Derby zum Anfang der Saison. Sportlich ist es ein schweres Los, auswärts bei einem ambitionierten Drittligisten ist es nie einfach. Auch wenn es sportlich anspruchsvoll ist, ist ein Derby immer etwas Schönes, das ist das Salz in der Suppe“, sagte Lauterns Geschäftsführer Thomas Hengen, der beim letzten Pokalduell im Carl-Benz-Stadion 2001 noch selbst auf dem Rasen stand. „Ich kann mich noch gut erinnern, als Olaf Marschall spät das 3:2 gemacht hat, damals war es auch sehr eng.“ Wichtig sei, dass es bei aller Rivalität zwischen beiden Klubs auf den Rängen friedlich bleibe. Die erste DFB-Pokal-Runde 2026/27 wird vom 21. bis zum 24. August 2026 ausgetragen, ins beim Derby sicher ausverkaufte Carl-Benz-Stadion passen zurzeit rund 24.300 Zuschauer, an den FCK gehen rund 3000 Gästetickets. Über den Ticketvorverkauf wollen beide Klubs in den kommenden Tagen informieren.

Dann dürfte nicht nur der genaue Termin feststehen, sondern auch, ob das Südwest-Derby womöglich eines von vier Spielen in der ersten DFB-Pokalrunde sein wird, das im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird – im Gegensatz zu früheren Jahren gibt es dafür mittlerweile aber keine sechsstelligen Zusatzeinnahmen mehr, sondern alle TV-Einnahmen gehen in einen gemeinsamen Topf, der dann verteilt wird. In der der ersten Hauptrunde erhält jeder Klub eine fixe Prämie von 211.886 Euro. Die Chancen auf ein Live-Spiel stehen gut: Neben dem wahrscheinlich gesetzten Auftritt von Titelverteidiger Bayern München bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück gehört das aufgeladene Traditionsduell zwischen den Buwe und den Roten Teufeln zu den attraktivsten Begegnungen der ersten Runde. Gegen ein Abendspiel könnten aber Sicherheitsbedenken und restriktive Regelungen bezüglich möglicher später Anstoßzeiten im Carl-Benz-Stadion aufgrund von Anwohnerklagen sprechen. „Da waren gefühlt noch mehr Polizisten als Zuschauer“, hatte Schiedsrichter Deniz Aytekin, der das letzte Derby in Mannheim 2022 leitete, bei der Auslosung in der ARD-Sportschau am Samstag gesagt.

In der Saison 1994/1995 kickte der heutige FCK-Trainer Torsten Lieberknecht ein Jahr für den Waldhof. Foto: imago sportfotodienst

Ein besonderes Spiel wird es für FCK-Coach Torsten Lieberknecht, der als Profi in der Saison 1994/1995 unter Trainer Uli Stielike bei SV Waldhof spielte. „ Waldhof ist das wahre Derby für den FCK“, hatte der 52-Jährige in der vergangenen Saison gesagt. Erst dahinter stünden in der Rangfolge die Duelle mit dem 1. FC Saarbrücken und dem Karlsruher SC.

Wo liegen die Ursprünge der Rivalität?

Die Rivalität zwischen FCK und Waldhof entstand übrigens erst nach Jahrzehnten friedlicher Koexistenz. 1954 war die Fußballwelt diesseits und jenseits des Rheins noch von Harmonie geprägt gewesen. Der aus Mannheim stammende Bundestrainer Seppl Herberger vertraute seinem Lauterer Block mit den Walter-Brüdern, Horst Eckel, Werner Liebrich und Werner Kohlmeyer, der am „Wunder von Bern“ maßgeblichen Anteil hatte. Aber nachdem die Mannheimer 1983 mit Trainer Klaus Schlappner in die Bundesliga aufgestiegen waren, musste der Waldhof mangels einer eigenen erstligatauglichen Arena ins Ludwigshafener Südweststadion ausweichen. Den Sprung ins linksrheinische Ausweichquartier empfanden die Lauterer als unerlaubtes Eindringen in ihr pfälzisches Revier. Immer wieder kam es in der Folge zu Schlägereien und gewalttätigen Konflikten zwischen beiden Fangruppierungen, die von den Hooligans beider Lager angeheizt wurden. Diese Historie führt dazu, dass das Pokalderby sicher als Hochrisikospiel eingestuft werden wird. Zuletzt begegneten sich beide Klubs in der Drittliga-Saison 2021/2022 – beide Partien endeten 0:0. Der letzte Mannheimer Derbysieg gegen den FCK ist mittlerweile schon 30 Jahre her, ein 2:0 im Zweitliga-Spiel der Saison 1996/1997.

Beim bisher letzten Derby 2022 trainierte Marco Antwerpen (rechts) den FCK. Kenny Redondo und Marlon Ritter (links) waren auch dabei. Foto: dpa

Und dann ist da ja noch der Mann, der aus familiären Gründen und unter erheblichen medialen Nebengeräuschen im Januar 2024 von einem Erzrivalen zum anderen wechselte. Der frühere FCK-Stürmer Terrence Boyd stürmt seitdem für den SV Waldhof und hat jüngst sein Karriereende um ein Jahr nach hinten geschoben. Es kommt also auch für ihn zu einem spannenden Wiedersehen. „Das ist natürlich auch aus persönlicher Sicht ein interessantes Los“, sagte Boyd der „RHEINPFALZ“. „Ich freue mich sehr darauf, mein erstes DFB-Pokalspiel mit dem Waldhof bestreiten zu können. Derbys sind immer besondere Spiele, besonders, wenn es ein K.o.-Duell ist.“ Boyd, einer der Lauterer Aufstiegshelden 2022, galt auf dem Betzenberg immer als Publikumsliebling und hat seine Zuneigung zum FCK sogar in einem Tattoo auf dem Arm verewigt. Jetzt trifft er zum ersten Mal im Waldhof-Trikot auf seine alte Liebe Kaiserslautern.