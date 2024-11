Der 1. FC Kaiserslautern erkämpft sich gegen den 1. FC Magdeburg nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2. Dennoch ist Trainer Markus Anfang nicht zufrieden, weil es für ihn zwei verlorene Punkte waren. Zumal der FCK fast eine Stunde lang in Überzahl, am Ende sogar mit zwei Mann mehr, spielt. Vor der Partie wurde es emotional.

Es liegt in der Natur der Sache, dass Cheftrainer einer Mannschaft brenzlige Situationen aus ihrem Blickwinkel bewerten. Christian Titz, Coach des 1. FC Magdeburg, kritisierte eine Entscheidung des Schiedsrichters Florian Badstübner am Sonntag beim 2:2 (1:2) beim 1. FC Kaiserslautern, diplomatisch und fast schon charmant. Badstübner hatte in der 31. Minute den leichten Rempler von Falko Michel an Lauterns Daisuke Yokota als Foul im Strafraum gesehen. Er entschied umgehend auf Elfmeter und zeigte überdies Michel die Gelbe Karte. Boris Tomiak verwandelte den Strafstoß zum 1:2 (32.). Vier Minuten später hatte die vorherige Szene fatale Folgen für Michel.

