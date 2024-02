Der neue FCK-Coach Friedhelm Funkel und sein Team reisen bereits am Freitag nach Nürnberg. Mit im Bus sitzt ein Spieler, der zuletzt keine Rolle spielte.

„Ich muss los, macht was draus“, sagte Friedhelm Funkel in Richtung der Medienvertreter und machte sich auf den Weg zum Mannschaftsbus. Bereits am Freitag um 14 Uhr, und damit beinahe 48 Stunden vor dem Anpfiff der Zweitligapartie beim 1. FC Nürnberg, Sonntag, 13.30 Uhr, Liveblog bei rheinpfalz.de) machte sich der Trainer des 1. FC Kaiserslautern mit seiner Mannschaft in Richtung Franken auf. „Weil ich neu hier bin, machen wir das diesmal so“, erklärte Funkel die frühzeitige Anreise für das erste Spiel seiner Amtszeit. Mit einem guten Resultat bei den „Clubberern“ will der Coach seine Rettungsmission bei den Roten Teufel starten.

„Ich werde bis Sonntag mit möglichst vielen Spielern sprechen, um ein Gefühl für sie zu bekommen“, sagte Funkel, der ankündigte, mit dem ein oder anderen „vielleicht bei einem Stück Kuchen“ zu plaudern. An den Eindrücken, die er nach dem Austausch mit den Profis haften bleiben, möchte der Trainer-Veteran festmachen, wie und in welcher Formation er sein Team in Nürnberg auf den Platz schickt.

In den ersten vier Übungseinheiten mit der Mannschaft hat er ein Team erlebt, „das intakt ist“. Alle Akteure seien engagiert bei der Sache, um sich für das erste Spiel unter Funkel aufzudrängen. „Das ist ein Stück weit normal, wenn ein Neuer da ist“, sagte Funkel, der am Mittwoch als Coach beim FCK vorgestellt wurde. Er beerbte Dimitrios Grammozis, der nach dem Absturz in der Liga bis auf Tabellenplatz 16 freigestellt worden war.

Klement steht im Kader

Jeder Spieler hat laut Funkel die Chance, sich ins Rampenlicht zu spielen. Dazu zählt auch Philipp Klement. Unter Grammozis war dem versierten Techniker ein Wechsel im Winter nahegelegt worden, unter Funkel bekommt er eine neue Chance. „Er wird am Sonntag im Kader dabei sein und dann schauen wir mal“, erklärte der neue Trainer, der ansonsten keine Details zu seinen personellen Planspielen verriet.

Nicht zur Verfügung stehen die langzeitverletzten Philipp Hercher und Hendrick Zuck. Frank Ronstadt fällt nach einer Muskelverletzung aus, erlitten beim 1:2 am vergangenen Wochenende gegen den SC Paderborn. „Ich bin froh, wenn ich möglichst alle Spieler zur Verfügung habe, auch wenn ich weiß, dass ich einige am Wochenende enttäuschen muss“, sagte Funkel.