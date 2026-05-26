Der Sommerplan des 1. FC Kaiserslautern ist da. Ende Juni geht das Training wieder los. Und Mitte Juli ist Derbyzeit in der Landeshauptstadt.

Es gibt mal wieder ein Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Kaiserslautern. Wie die „Nullfünfer“ am Dienstag mitteilen, sind die Roten Teufel am Freitag, 17. Juli, 15.30 Uhr, im Bruchwegstadion zu Gast. Gespielt werden viermal 30 Minuten. Zuschauer sind allerdings nicht zugelassen. Vom 19. bis 26. Juli weilt der FCK im Trainingslager in Südtirol.

Los geht die Vorbereitung des Teams von Trainer Torsten Lieberknecht bereits am 24. Juni. Bis Freitag, 26. Juni, stehen laut FCK-Sommerplan die medizinischen Untersuchungen an. Montags darauf geht dann auf dem Trainingsplatz vier das Training wieder los.

Testspiel in Metz

Am Samstag, 4. Juli, trifft der FCK ab 12 Uhr in Salmrohr auf eine Fanauswahl. Einen Tag später, 15 Uhr, steigt auf der TSG-Sportanlage Buchenloch das Stadtderby gegen die TSG Kaiserslautern. Am Freitag, 10. Juli, 15.30 Uhr, sind die Roten Teufel beim SV Sandhausen zu Gast, ehe es eine Woche später in die Landeshauptstadt geht.

Laut FCK soll es auch im Trainingslager ein Testspiel geben, Termin und Gegner sind allerdings noch nicht bekannt. Das letzte Testspiel der Vorbereitung findet am Samstag, 1. August, 13 Uhr, beim FC Metz statt. Mit den Franzosen pflegen FCK-Fans eine Freundschaft. Am 2. August findet schließlich im Plopsaland Haßloch die offizielle Saisoneröffnung statt.

Der Rahmenterminkalender der Deutschen Fußball-Liga sieht für das Wochenende vom 7. bis 8. August den ersten Spieltag in der Zweiten Fußball-Bundesliga vor.