Mit einem 1:0 beim 1. FC Magdeburg hat der FCK erstmals seit 2020 wieder in Sachsen-Anhalt gepunktet. Mit fremder Hilfe wird auch das Saisonziel erreicht.

Der 1. FC Kaiserslautern hat es tatsächlich geschafft. 1:0 hieß es am Ende aus Pfälzer Sicht beim 1. FC Magdeburg. Das war so vor der Partie nicht zu erwarten. Zwar steckte Magdeburg im erweiterten Abstiegskampf, aber ein gutes Pflaster war die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts nicht für den FCK in den vergangenen Jahren. Keinen einzigen Punkten hatten die Roten Teufel seit dem Zweitliga-Aufstieg 2022 dort geholt. Der bis Sonntag letzte Zähler datierte noch aus finstersten Drittliga-Zeiten, mit einem 1:0 2020. Und nun sorgte ein von Marlon Ritter verwandelter Handelfmeter (63.) für ein Ende dieses Fluchs.

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Zumindest vorerst, denn die beiden Mannschaften werden sich auch 2026/27 wieder in der Zweiten Fußball-Bundesliga begegnen. Magdeburg hätte unter bestimmten Umständen noch absteigen können. Da aber Fortuna Düsseldorf mit 0:3 bei der SpVgg Greuther Fürth unterlag, war diese Gefahr aus FCM-Sicht gebannt. Gut für die Magdeburger, denn gegen den FCK brachten sie nicht viel zustande. „Es war eigentlich ein klassisches 0:0-Spiel“, gab Julian Krahl zu. Eine richtige Großchance hatte der Torhüter vereiteln müssen. Der kurz zuvor eingewechselte Connor Krempicki war frei vor dem Tor angespielt worden. Aber Krahl machte sich groß und parierte den Schuss (52.). Sonst war die Partie recht arm an Höhepunkten.

Bockhorn blockt mit der Hand

Das Tor des Tages hatte Erik Wekesser ermöglicht. Nach starker Vorarbeit von Naatan Skyttä konnte Herbert Bockhorn den Schuss des Linksverteidigers nur mit der Hand blocken. Ritter verwandelte gewohnt souverän vom Punkt. „Danach haben wir alles wegverteidigt“, sagte der Kapitän. „Heute fahren wir zufrieden nach Hause.“

Der FCK fährt nicht nur wegen des unverhofften Auswärtssieges glücklich zurück in die Pfalz. Die Roten Teufel haben außerdem das erklärte Saisonziel erreicht. „Besser als diese Saison, besser als Platz sieben“, hatte Geschäftsführer Thomas Hengen vor ziemlich genau einem Jahr vorgegeben. Da stand der 51-Jährige in den Katakomben des Rhein-Energie-Stadions in Köln. Der FCK hatte kurz zuvor den theoretisch noch möglichen Aufstieg verspielt und war beim „Effzeh“ 0:4 unter die Räder geraten.

Berlin kassiert Abreibung

Nun ist es tatsächlich geschafft. Die Lautrer beenden sie Saison auf Platz sechs, eine Position besser als 2024/25. Das gelang aber nur, weil die Konkurrenz mitspielte. Konkret: Hertha BSC. Die Berliner haben am 34. Spieltag eine richtige Klatsche hinnehmen müssen. 1:6 verlor die „Alte Dame“ bei Arminia Bielefeld und musste den FCK vorbeiziehen lassen. „Wir haben vorige Saison gesagt, dass wir besser sein wollen, und das ist uns nun gelungen. Auch dank Bielefeld“, richtete Ritter Grüße an die Arminia. Aber den eigenen Anteil wollte der Elfmeterschütze dann auch nicht ganz wegreden: „Uns war auch bewusst, dass wir heute gewinnen müssen, um Sechster zu werden.“

Für den FCK ist es das Ende einer äußerst durchwachsenen Spielzeit. Ja, am Ende ist man einen Platz besser ins Ziel eingelaufen, als im Vorjahr. Aber der FCK hat auch einen Punkt weniger geholt. Zu wechselhaft waren die Auftritte. Zu oft gab es nach souveränen Heimsiegen eine ganz schwache Leistung in der Fremde. Noch vor einigen Wochen sah es so aus, als würden die Roten Teufel dem Sommer entgegen taumeln. Da war die 0:2-Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig. Oder das 0:1 in Dresden, zwar mit etwas besserer Leistung, aber nichtsdestotrotz eine Niederlage. Nun geht der FCK mit zwei Siegen in Folge in die Sommerpause. „So wollen wir uns verabschieden, mit zwei Zu-Null-Spielen“, sagte Torhüter Krahl.

Es geht in den Urlaub

Nun geht es für die Lautrer aber erst einmal in die Sommerpause. Ritter jedenfalls tritt die mit einem guten Gefühl an: „Ich fühle mich richtig gut heute, ich freue mich auf die Rückfahrt.“

FCK-Trainer Torsten Lieberknecht war nach der Partie vor allem froh, in Magdeburg gewonnen zu haben. „Wir sind froh, jetzt am Ende noch einmal auswärts drei Punkte mitgenommen zu haben.“ Er habe sich nicht nachsagen lassen wollen, nicht alles dafür getan zu haben, um am Ende der Saison auf dem sechsten Tabellenplatz zu landen. Und das hat geklappt. Nun geht es in den Urlaub. „Man kann viele Dinge beiseite legen, man kann einfach mal Papa sein“, freute sich auch Kapitän Ritter.