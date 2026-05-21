1. FC Kaiserslautern Das waren die Choreos der FCK-Saison 2025/26 (Bildergalerie)

Beim Südwestderby gegen den Karlsruher SC (3:0) stellten die FCK-Fans das entscheidende 1:0 aus dem Pokalfinale 1996 nach.
Beim Südwestderby gegen den Karlsruher SC (3:0) stellten die FCK-Fans das entscheidende 1:0 aus dem Pokalfinale 1996 nach.

Die Fans des 1. FC Kaiserslautern haben in dieser Saison immer wieder für Hingucker gesorgt. Die Choreographien in dieser Spielzeit.

Martin Wagners Freistoßtor beim Südwestderby gegen den Karlsruher SC oder ein Ritt durch die Historie beim Flutlichtspiel gegen Hertha BSC – die Fans der Roten Teufel haben in der just abgelaufenen Spielzeit wieder zahlreiche Choreographien gezeigt. Wir haben sie zusammengefasst.

Schon vor der Saison, beim Testspiel gegen die AS Rom (0:1), anlässlich des 125. Geburtstags des FCK war die Westkurve gut drauf
Schon vor der Saison, beim Testspiel gegen die AS Rom (0:1), anlässlich des 125. Geburtstags des FCK war die Westkurve gut drauf.
Beim Heimauftakt gegen Schalke (1:0) entfachte die Westkurve ein Feuer...
Beim Heimauftakt gegen Schalke (1:0) entfachte die Westkurve ein Feuer...
... und verabschiedete zuvor Jean Zimmer, der vor der Saison seine Profikarriere beendet hat.
... und verabschiedete zuvor Jean Zimmer, der vor der Saison seine Profikarriere beendet hat.
In Fürth (3:0) gab es aus dem Gästeblock ein Treuebekenntnisse.
In Fürth (3:0) gab es aus dem Gästeblock ein Treuebekenntnisse.
In Karlsruhe stimmte der Gästeblock aufs Südwestderby ein (3:2) – und erinnerte an Karl Mildenberger. 1966 kämpfte der FCK-Boxer
In Karlsruhe stimmte der Gästeblock aufs Südwestderby ein (3:2) – und erinnerte an Karl Mildenberger. 1966 kämpfte der FCK-Boxer in Frankfurt gegen Muhammad Ali.
Beim Traditionstag gegen Hertha BSC (0:1) wurde auf die Geschichte der Roten Teufel zurückgeblickt.
Beim Traditionstag gegen Hertha BSC (0:1) wurde auf die Geschichte der Roten Teufel zurückgeblickt.
In Braunschweig (0:2) wurde im Gästeblock gezündelt.
In Braunschweig (0:2) wurde im Gästeblock gezündelt.
Vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden (3:1) feierte die Ultra-Gruppe »Pfalz Inferno« 25-jähriges Bestehen.
Vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden (3:1) feierte die Ultra-Gruppe „Pfalz Inferno“ 25-jähriges Bestehen.
Vor dem Spiel in Darmstadt (0:4) war die Stimmung noch gut im Gästeblock.
Vor dem Spiel in Darmstadt (0:4) war die Stimmung noch gut im Gästeblock.
In Münster (3:2) gab’s Grüße aus dem Gästeblock.
In Münster (3:2) gab’s Grüße aus dem Gästeblock.
Vor dem Rückspiel gegen den Karlsruher SC (3:0) wurde an das Tor von Martin Wagner im DFB-Pokalfinale 1996 erinnert.
Vor dem Rückspiel gegen den Karlsruher SC (3:0) wurde an das Tor von Martin Wagner im DFB-Pokalfinale 1996 erinnert.
Vor dem Heimabschluss gegen Arminia Bielefeld (2:0) legte sich die Westkurve nochmal ins Zeug.
Vor dem Heimabschluss gegen Arminia Bielefeld (2:0) legte sich die Westkurve nochmal ins Zeug.

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Auch in der Fremde gab es von den FCK-Anhängern was für’s Auge. Unter anderem wurde in Karlsruhe an Boxer Karl Mildenberger erinnert, in Fürth gab es ein Treuebekenntnis an die Roten Teufel.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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