Die Fans des 1. FC Kaiserslautern haben in dieser Saison immer wieder für Hingucker gesorgt. Die Choreographien in dieser Spielzeit.

Martin Wagners Freistoßtor beim Südwestderby gegen den Karlsruher SC oder ein Ritt durch die Historie beim Flutlichtspiel gegen Hertha BSC – die Fans der Roten Teufel haben in der just abgelaufenen Spielzeit wieder zahlreiche Choreographien gezeigt. Wir haben sie zusammengefasst.

Schon vor der Saison, beim Testspiel gegen die AS Rom (0:1), anlässlich des 125. Geburtstags des FCK war die Westkurve gut drauf. Foto: Ralf Moray Beim Heimauftakt gegen Schalke (1:0) entfachte die Westkurve ein Feuer... Foto: Ralf Moray ... und verabschiedete zuvor Jean Zimmer, der vor der Saison seine Profikarriere beendet hat. Foto: IMAGO/Werner Schmitt In Fürth (3:0) gab es aus dem Gästeblock ein Treuebekenntnisse. Foto: IMAGO/Zink In Karlsruhe stimmte der Gästeblock aufs Südwestderby ein (3:2) – und erinnerte an Karl Mildenberger. 1966 kämpfte der FCK-Boxer in Frankfurt gegen Muhammad Ali. Foto: IMAGO/Jan Huebner Beim Traditionstag gegen Hertha BSC (0:1) wurde auf die Geschichte der Roten Teufel zurückgeblickt. Foto: Ralf Moray In Braunschweig (0:2) wurde im Gästeblock gezündelt. Foto: IMAGO/regios24 Vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden (3:1) feierte die Ultra-Gruppe „Pfalz Inferno“ 25-jähriges Bestehen. Foto: IMAGO/Werner Schmitt Vor dem Spiel in Darmstadt (0:4) war die Stimmung noch gut im Gästeblock. Foto: IMAGO/HMB-Media In Münster (3:2) gab’s Grüße aus dem Gästeblock. Foto: IMAGO/Jan Huebner Vor dem Rückspiel gegen den Karlsruher SC (3:0) wurde an das Tor von Martin Wagner im DFB-Pokalfinale 1996 erinnert. Foto: Ralf Moray Vor dem Heimabschluss gegen Arminia Bielefeld (2:0) legte sich die Westkurve nochmal ins Zeug. Foto: Ralf Moray Foto 1 von 12

Auch in der Fremde gab es von den FCK-Anhängern was für’s Auge. Unter anderem wurde in Karlsruhe an Boxer Karl Mildenberger erinnert, in Fürth gab es ein Treuebekenntnis an die Roten Teufel.