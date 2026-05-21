1. FC Kaiserslautern Das waren die Choreos der FCK-Saison 2025/26 (Bildergalerie)
Martin Wagners Freistoßtor beim Südwestderby gegen den Karlsruher SC oder ein Ritt durch die Historie beim Flutlichtspiel gegen Hertha BSC – die Fans der Roten Teufel haben in der just abgelaufenen Spielzeit wieder zahlreiche Choreographien gezeigt. Wir haben sie zusammengefasst.
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Auch in der Fremde gab es von den FCK-Anhängern was für’s Auge. Unter anderem wurde in Karlsruhe an Boxer Karl Mildenberger erinnert, in Fürth gab es ein Treuebekenntnis an die Roten Teufel.