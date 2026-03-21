Der FCK zeigt bei der 0:3-Niederlage beim 1. FC Nürnberg eine desolate Leistung. Sportdirektor Marcel Klos äußert sich zur Zukunft des Trainers.

Marlon Ritter, FCK-Kapitän: „Fast nichts zu sehen würde ich gar nicht sagen, sondern überhaupt nichts. Wir hatten zehn Minuten vor der Pause, wo wir das Gefühl hatten, da könnte noch etwas gehen. Da erzielen wir auch das Abseitstor. Aber sonst war das von jedem Spieler zu wenig. Wenn Du keine Zweikämpfe führst, dich vorführen lässt und der Gegner mit dir machen, was du, dann kommt so ein Ergebnis dabei heraus. Es ging nur um Basics. Vergangene Woche gegen Karlsruhe war nur eine Mannschaft auf dem Platz, die unbedingt gewinnen wollte – das waren wir. Das habe ich heute nicht so gesehen, und dann wird es gegen jeden Gegner schwer. Besonders auswärts darf man so nicht auftreten.

Julian Krahl, Torwart des FCK:Das Besorgniserregende ist die Art und Weise, wie wir verloren haben, dass wir mit keiner Haltung und Gegenwehr Fußball gespielt haben. Nürnberg hat gefühlt jeden Zweikampf gewonnen. Du kannst hier verlieren, Nürnberg spielt guten Fußball, aber die Art und Weise, wie wir verloren haben, ist uns leider nicht zum ersten Mal passiert in dieser Saison. Wenn die Grundsachen nicht da sind, wird es schwer. Jeder ist für sich auf dem Platz verantwortlich und dass er die Energie und die Emotionen auf den Platz bringt. So wie vorige Woche im Derby: Da waren alle da, doch heute gar nicht. Wir müssen uns wieder einmal zusammensetzen und solche Sachen zu ändern. Wir haben alle als komplette Mannschaft verloren. Wir müssen reden.

Es war eine desolate Leistung, die der FCK in Nürnberg bot. Foto: Daniel Karmann/dpa

Marcel Klos, Sportdirektor des FCK: Es war eine absolut verdiente Niederlage. Wir waren bis zum 0:1 und danach bis zur Halbzeit ab der 25. Minute besser im Spiel. Das 0:2 hat uns den Stecker gezogen. Uns fehlt die Konstanz in dieser Saison. Wir sind mit dergleichen Mannschaft ins Spiel gegangen wie gegen Karlsruhe. Wir müssen noch mehr Stabilität in unser Spiel bringen. Das wird auch Thema für die kommende Saison sein.

Zur Trainerfrage: Torsten Lieberknecht ist unser Trainer und bleibt unser Trainer. Wir haben intern komplett Ruhe.

Zur Zukunft einzelner Spieler: Alle Auswechselspieler, die heute ins Spiel kamen, haben keine gute Leistung gebracht. Aber was soll ich auf die Frage antworten? Wir haben nur ein Spiel verloren und soll ich da jetzt alles hinterfragen? Wir haben in dieser Saison über 30 Transfers getätigt und hatten viele verletzte Spieler. Wir haben viele Themen, die so sind wie sie sind. Wir sind frustriert und wir nehmen die Spieler in die Verantwortung. Wir denken uns schon etwas bei den Transfers.

Torwart Julian Krahl fand klare Worte für den diskussionswürdigen Auftritt des FCK in Nürnberg. Foto: Daniel Karmann/dpa

Torsten Lieberknecht, Trainer des FCK: Es war ein hochverdienter Sieg des FCN, weil sie alle die Komponenten auf den Platz gebracht haben, die wir eine Woche zuvor gezeigt hatten. Sie waren uns in allen Belangen überlegen. Wir hatten die Woche einmal drei Trainingseinheiten am Stück. Vielleicht war das ein Grund. Wenn man so ins Spiel startet und bei allen Gegentoren kein Verteidigungsverhalten zeigt, das ist gefühlt wie ein Virus, der bei uns drin ist – nach einem guten Spiel gelingt es uns nicht, die Leistung zu bestätigen.

Miroslav Klose, Trainer des FC Nürnberg: Viele Werte waren fantastisch, Zweikämpfe zum Beispiel. Wir haben gut verteidigt, gut gearbeitet und die Energie, die wir auf den Platz gebrachten, bin ich sehr zufrieden.